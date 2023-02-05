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Giriş Tarihi: 6.2.2023 07:15

MSB deprem açıklaması: Nakliye uçakları göreve hazır

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın talebi doğrultusunda nakliye uçaklarının göreve hazır olduğu duyurdu.

MSB deprem açıklaması: Nakliye uçakları göreve hazır

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Bakan Hulusi Akar'ın deprem bölgesine gideceği kaydedildi.

"KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Millî Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır.

BAKAN AKAR BÖLGEYE GİDİYOR

TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

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MSB deprem açıklaması: Nakliye uçakları göreve hazır
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