SON DAKİKA | Doğu ve Güneydoğu Anadolu beşik gibi! Bölgede peş peşe artçı depremler

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; 7,4 Büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 5 artçı deprem meydana geldi.
DERPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.
Bölgede meydana gelen artçı depremler şöyle:
Büyüklük:6.4 (Mw) Yer:Nurdağı (Gaziantep) Saat:04:26:49
Büyüklük:6.5 (Mw) Yer:İslahiye (Gaziantep) Tarih:2023-02-06 Saat:04:36:28
Büyüklük:4.6 (Ml) Yer:Nurdağı (Gaziantep)
Büyüklük:5.3 (Mw) Yer:İslahiye (Gaziantep)
Büyüklük:5.3 (Mw) Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:İslahiye (Gaziantep)
Büyüklük:5.0 (Mw) Yer:İslahiye (Gaziantep)
Büyüklük:5.3 (Mw) Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Büyüklük:4.7 (Mw) Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)