Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Doğu ve Güneydoğu Anadolu beşik gibi! Bölgede peş peşe artçı depremler
Giriş Tarihi: 6.2.2023 06:21 Son Güncelleme: 6.2.2023 06:50

SON DAKİKA | Doğu ve Güneydoğu Anadolu beşik gibi! Bölgede peş peşe artçı depremler

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Doğu ve Güneydoğu illerinde peş peşe artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre en büyüğü 6,6 olan çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

SON DAKİKA | Doğu ve Güneydoğu Anadolu beşik gibi! Bölgede peş peşe artçı depremler

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; 7,4 Büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 5 artçı deprem meydana geldi.

DERPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.

Bölgede meydana gelen artçı depremler şöyle:

Büyüklük:6.4 (Mw) Yer:Nurdağı (Gaziantep) Saat:04:26:49

Büyüklük:6.5 (Mw) Yer:İslahiye (Gaziantep) Tarih:2023-02-06 Saat:04:36:28

Büyüklük:4.6 (Ml) Yer:Nurdağı (Gaziantep)

Büyüklük:5.3 (Mw) Yer:İslahiye (Gaziantep)

Büyüklük:5.3 (Mw) Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)

Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:İslahiye (Gaziantep)

Büyüklük:5.0 (Mw) Yer:İslahiye (Gaziantep)

Büyüklük:5.3 (Mw) Yer:Gölbaşı (Adıyaman)

Büyüklük:4.7 (Mw) Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)

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SON DAKİKA | Doğu ve Güneydoğu Anadolu beşik gibi! Bölgede peş peşe artçı depremler
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