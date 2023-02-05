Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Başkan Erdoğan telefonla bilgi aldı
Giriş Tarihi: 6.2.2023 05:24 Son Güncelleme: 6.2.2023 05:26

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Başkan Erdoğan telefonla bilgi aldı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4'lük depremin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

Son dakika: Kahramanmaraş’ta 7.4’lük deprem! Başkan Erdoğan telefonla bilgi aldı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA BİLGİ ALDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4'lük depremin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

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Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Başkan Erdoğan telefonla bilgi aldı
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