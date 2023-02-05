Son dakika: Kahramanmaraş’ta 7.4’lük deprem! Başkan Erdoğan telefonla bilgi aldı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.
7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA BİLGİ ALDI
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4'lük depremin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.