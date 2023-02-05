TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye bu operasyonlarla zarar görecek bir ülke değil!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Tokat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt'ın Tokat'ta faaliyete geçireceği Yusuf Beyazıt Eğitim ve Kültür Vakfı (YUBEV)'in açılışına katılmak üzere havayoluyla Tokat'a geldi. Burada ilk olarak Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi'ni ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ardından Halit Sokak'ta yer alan YUBEV'in açılışını gerçekleştirdi. Şentop'un Tokat programında Tokat Belediyesi'nin hizmetlerinin açılışı da yer aldı.

Açılış sonrası Tokat Valiliğini ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çıkışta gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ARTIK BU TÜR HESAPLARI BİLİYOR VE GÖRÜYORUZ!

Son günlerde Türkiye'de yaşanan bazı konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili gelişmelerin sorulması üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bunların Türkiye'ye karşı bir operasyon olduğu kanaatindeyim. Bunu daha önce de söyledim. Şimdi bir mantıksız bir durum var ortada; bir kere açıklama yapıyorlar kendi vatandaşlarını ikaz ediyorlar. Bu ülkelerin kendi vatandaşları dışındaki insanlar insan değil mi yani? Bunlar eğer bir güvenlik sorunu gerçekten sahici olarak bir güvenlik sorunu görüyorlarsa ellerinde somut bilgiler varsa niye sadece kendi vatandaşlarını ikaz ediyorlar diğer bütün vatandaşları, bu ülkede yaşayan herkesi ikaz etmeleri lazım. Yani ellerindeki bilgi neyse bunu Türkiye'nin yetkili makamlarıyla paylaşmaları lazım. Bunlar gerçek güvenilir bilgilerse. Fakat böyle değil. Bunlar sadece kendi vatandaşlarını ikaz edip güya daha sonra da işte işleri, faaliyetleri durduracak adımlar atıyorlar. Böylece Türkiye'de bir güvensizlik ortamı kendilerince bilhassa İstanbul'da uyandırmaya çalışıyorlar. artık bu numaraları bu tür hamleleri planları, hesapları biz biliyoruz, görüyoruz. Kendi itibarlarını etkileyecek, kendi güvenirliklerini sarsacak işlere bunlar dönüştü artık. Türkiye bu tür hamlelerle bu tür operasyonlarla zarar görecek bir ülke değil artık. Bunu herkesin bilmesi lazım. Eğer samimiyseler, sade kendi vatandaşların değil herkese ikaz etmeliler. Ve ellerinde ne varsa bunu Türkiye'de devletimizin yetkili makamlarıyla paylaşmaları gerekir. Böyle yapmadıkları için demek ki biz şöyle düşünüyoruz. Ellerinde ciddi bir şey yok. Olsa paylaşırlar. Paylaşmadıkları için. Yok. Sadece kendi vatandaşlarını ikaz ettikleri için de bunun bir Türkiye'ye karşı bir operasyon, bir itimatsızlık, güvensizlik havası oluşturmak için yapılmış bir eylem olarak görüyoruz. Bu şekilde itibarlı bir devlet işi değil bu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK BAZI ÜLKELERDE OLUMSUZ YAZILARA YANIT

Son günlerde özellikle Amerika Almanya gibi o ülkelerde medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında olumsuz yazılar çıkması hakkında görüşünün sorulması üzerine Şentop, "Türkiye yirmi yıldan beri Türkiye'nin en büyük kazanımı bu; Artık dışarıdan kumandayla operasyonlarla, siyasi hayatına yön verilen bir ülke olmaktan çıkmıştır. Zaten bunu beceremedikleri, başaramadıkları için 15 Temmuz'da, 2016'da hain darbe teşebbüsünün arkasında durdular. O gece hatırlayacaksınız. Tablo onlara göre netleşene kadar bir açıklama yapmadılar, taraflara itidal tavsiye ediyoruz açıklaması. Amerika Birleşik Devletleri'nin en üst yöneticisinin ağzından yapılmış bir açıklamaydı. Ne tarafı? Anayasal düzen var bir tarafta. Halkın oylarıyla seçilmiş anayasal bir yönetim var. Bir de ona karşı hareket geçen bir eşkıya örgütü çetesi var. Böyle iki taraf varmış gibi. Nasıl bir açıklama yapabiliyorsunuz? Şimdi beklentileri oydu ve son hamleleri oydu. Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin devlete, anayasal düzene sahip çıkmasıyla beraber bu operasyon önlenmiştir. Yapanlar da alaşağı edilmişlerdir. Türkiye dışarıdan alınan kararlarla, yapılan planlarla siyasetine, istikametine yön verilecek bir ülke değildir artık!

Milletimizdir bu konuda karar verici olan. İşte seçime de gidilecek. Milletimiz ne derse o olur Türkiye'de. Ama milletimiz de bu tür hain niyetlerin planların, operasyonların, iş birliklerinin farkındadır" ifadelerini kullandı.