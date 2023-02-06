5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek

Eğitim öğretim yılının başında ücretsiz yemekten faydalanan 1,8 milyon öğrenci vardı. Mahmut Özer yönetimindeki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sayının 5 milyona çıkarılması için yaptığı çalışmaları tamamlandı. Ücretsiz yemek uygulamasına, ağırlık okul öncesi eğitimde olacak şekilde başlanacak ve kademeli şekilde uygulamanın kapsamı ilköğretim ve ortaöğretimi de kapsayarak genişletilecek. Ücretsiz yemek uygulamasının usul ve esaslarının yer aldığı Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu, uygulanmak üzere 81 il Valiliklerine gönderildi.Resmî kurumlarda okul öncesi eğitime devam eden tüm çocuklara haftanın beş günü, günlük bir öğün beslenme verilecek. Bu kapsamdaki 1 milyon 450 bin öğrenci, bir öğün beslenme hizmetinden faydalanmaya başlayacak. Ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullara devam eden öğrenciler de günlük beslenme hizmetinden yararlandırılacak. Yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan ve yatılılık hizmetinden yararlanmayan gündüzlü tüm öğrencilere de günlük bir öğün ücretsiz beslenme desteği verilecek.Okul mutfağında yemek hazırlayacak anaokulları ile bünyesinde ana sınıfı bulunan okul ve kurumların mutfak ihtiyaçları için ilgili okullara gerekli bütçe tahsisi yapıldı. Kendi mutfağında yemek hazırlanması mümkün olmayan okullar için beslenme hizmetinin sadece MEB'e bağlı meslek liseleri ve öğretmenevleri ile yemek hazırlayan diğer kamu kurumlarından satın alınarak tedarik edilecek.Ezogelin çorba kebap ve keşkül varSüt, yumurta, zeytin, tahin pekmez.Ezogelin çorba, bahçevan kebap ve keşkül.Süt, beyaz peynirli sandviç, havuçEtli kuru fasulye, pirinç pilavı, cacık.Süt, yumurta, zeytin ve reçel.Sebzeli köfte, sade makarna, armut.Süt, omlet, bal, salata, maydanoz, dereotu.Kıymalı ıspanak (yoğurt), milföy börek ve hoşaf.Süt, beyaz peynir, yeşil zeytin ve elma.Etli bezelye, bulgur pilavı ve yoğurt.