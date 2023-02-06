5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek

Eğitim öğretim yılının başında ücretsiz yemekten faydalanan 1,8 milyon öğrenci vardı. Mahmut Özer yönetimindeki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sayının 5 milyona çıkarılması için yaptığı çalışmaları tamamlandı. Ücretsiz yemek uygulamasına, ağırlık okul öncesi eğitimde olacak şekilde başlanacak ve kademeli şekilde uygulamanın kapsamı ilköğretim ve ortaöğretimi de kapsayarak genişletilecek. Ücretsiz yemek uygulamasının usul ve esaslarının yer aldığı Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu, uygulanmak üzere 81 il Valiliklerine gönderildi.
Resmî kurumlarda okul öncesi eğitime devam eden tüm çocuklara haftanın beş günü, günlük bir öğün beslenme verilecek. Bu kapsamdaki 1 milyon 450 bin öğrenci, bir öğün beslenme hizmetinden faydalanmaya başlayacak. Ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullara devam eden öğrenciler de günlük beslenme hizmetinden yararlandırılacak. Yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan ve yatılılık hizmetinden yararlanmayan gündüzlü tüm öğrencilere de günlük bir öğün ücretsiz beslenme desteği verilecek.
BÜTÇE TAHSİL EDİLDİ
Okul mutfağında yemek hazırlayacak anaokulları ile bünyesinde ana sınıfı bulunan okul ve kurumların mutfak ihtiyaçları için ilgili okullara gerekli bütçe tahsisi yapıldı. Kendi mutfağında yemek hazırlanması mümkün olmayan okullar için beslenme hizmetinin sadece MEB'e bağlı meslek liseleri ve öğretmenevleri ile yemek hazırlayan diğer kamu kurumlarından satın alınarak tedarik edilecek.
Ezogelin çorba kebap ve keşkül var
PAZARTESİ
Sabah:
Süt, yumurta, zeytin, tahin pekmez.
Öğle:
Ezogelin çorba, bahçevan kebap ve keşkül.
SALI
Sabah:
Süt, beyaz peynirli sandviç, havuç
Öğle:
Etli kuru fasulye, pirinç pilavı, cacık.
ÇARŞAMBA
Sabah:
Süt, yumurta, zeytin ve reçel.
Öğle:
Sebzeli köfte, sade makarna, armut.
PERŞEMBE
Sabah:
Süt, omlet, bal, salata, maydanoz, dereotu.
Öğle:
Kıymalı ıspanak (yoğurt), milföy börek ve hoşaf.
CUMA
Sabah:
Süt, beyaz peynir, yeşil zeytin ve elma.
Öğle:
Etli bezelye, bulgur pilavı ve yoğurt.