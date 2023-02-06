7 milyon rüşvet iddiası meslekten attırdı

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı S. T'nin, müebbet hapis cezası alan PKK hükümlüsü kadın terörist hakkında, rüşvet karşılığı tahliye kararı verdiği ortaya çıktı.Diyarbakır'da terör suçundan 1996'da müebbet hapis cezası alan Gülazer Akın'ın yeniden yargılama talebi sonrasında tahliye edilmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gülazer Akın'ın avukatı, kararı veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yıllar sonra başvurarak müvekkilinin yeniden yargılanmasını talep etti. Mahkeme, 15 Nisan 2022'de talebi reddetti. Avukat başvurusunu tekrarladı. Mahkeme bu kez 27 Nisan 2022'da, yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkemenin ek kararına karşı Akın'ın avukatı kararı bir üst mahkemeye taşıdı.Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, yerleşmiş yargı uygulamalarına aykırı ve yetersiz gerekçeyle, savcının yazılı mütalaası olmadan mütalaaya uygun ifadesi ile hükümlü hakkında yeniden yargılama ve infazın durdurulması taleplerinin kabulüne karar verdi. Ancak bir ihbarı değerlendiren başsavcılık, Akın'ın cezaevinden tahliyesini durdurdu.İhbarda, kararı veren mahkeme başkanı T'nin tahliye kararı için 7 milyon TL rüşvet aldığı iddia edildi. Bunun üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçti. T. ve mahkeme üyesi Hakim B. G. E.in görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. İki hakim, cezalarının kesinleşmesinin ardından meslekten çıkarılacak.