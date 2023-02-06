Haberler Gündem Haberleri Esenler yaraları sarmak için seferber
Giriş Tarihi: 6.2.2023 15:28

Esenler yaraları sarmak için seferber

Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremde enkaz altında kalanlara yardım için deprem bölgesine gitti. Esenler’de deprem bölgesi için yardım kampanyası başlatıldı.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Esenler yaraları sarmak için seferber

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem sonrasında Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT), AFAD Başkanlığı'nın koordinasyonunda depremden etkilenen bölgelere hareket etti.

31 kişilik ESKAT ekibi; tam donanımlı arama kurtarma aracı, seyyar mutfağı, ısıtıcılar ve battaniyelerle birlikte deprem bölgesine ulaştırılmak üzere TIR'larla yola çıktı. Mont, kaban, bot, bere, atkı, eldiven, çorap, soba ve bebek bezi gibi diğer ihtiyaç maddeleri ile birlikte, pirinç, makarna, margarin, su, mama gibi gıda maddelerinden oluşan yardım tırları da gün içerisinde yola çıkmak üzere hazırlıklar yapılıyor.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Diğer taraftan Esenler Belediyesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere ilçede yardım kampanyası başlatıldı. Acil ihtiyaç ile birlikte gıda maddelerini kapsayan yardım kampanyasında toplanan malzemeler periyodik olarak tırları yardım bölgesine gönderilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Esenler yaraları sarmak için seferber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA