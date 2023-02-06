HSK’dan ek deprem tedbiri

HSK merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olarak tespit edilen ve Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem sonrası alınan tedbirleri açıklamıştı. Teşkilata gönderilen yazıda, deprem bölgesindeki barolara kayıtlı olarak görev yapan avukatların eski hale getirme başvuruları ile mazeret dilekçelerinin değerlendirilmesinde hassasiyet gösterilmesi vurgulanmıştı. HSK, deprem kapsamında alınan ek tedbirleri açıkladı. HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci imzasıyla teşkilata gönderilen yazıda, ülkemiz genelinde yürütülen yargılama faaliyetleri yönünden, hangi baroya kayıtlı olduğuna bakılmaksızın, depremden olumsuz etkilendiğini tevsik eden tüm avukatların eski hale getirme ve mazeret dilekçesi içerikli başvurularının değerlendirilmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi talep edildi.