Küresel güçler alçakça kampanyalar yürütüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'sından Amerika'sına küresel güçler 14 Mayıs seçimlerini etkilemek için yoğun çaba harcıyor. Şahsım aleyhine yürütülen alçakça kampanyalar bunun için" dedi. Adnan Menderes Üniversitesi'nde önceki akşam gerçekleştirilen Aydın Gençlik Buluşması'na katılan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:14 Mayıs bizimdir, endişe etmeyin. 14 Mayıs'ta bu işi sizlerle beraber bitireceğimize olan inancım sonsuz. Yeter, söz de karar da gelecek de gençlerin.Türkiye'nin seçimleri hiçbir dönemde olmadığı gibi bugün de asla bizimle ilgili değildir. Avrupa'dan Amerika'ya tüm küresel güçler, 14 Mayıs seçimini etkilemek, kendi istedikleri şekilde yönlendirebilmek için şimdiden yoğun çaba harcıyor. Şahsımız aleyhine yürütülen alçakça kampanyalar bunun içindir. İfade özgürlüğü kılıfı altında desteklenen Kuran-ı Kerim'i yakma eylemlerinin gayesi de bu. Ülkemizle ilgili oluşturulmaya çalışılan güvensizlik algısının gerisinde bu niyet vardır. Muhalefetin gerek cumhurbaşkanlığı adaylığımız gerekse Yüksek Seçim Kurulumuz üzerinde oluşturmaya çalıştığı sahte gündemlerin sebebi yurtdışı patentli bu girişimlere destek olmaktır.(İstanbul'da konsoloslukların kapatılması) Bunların hepsi şu anda zamana oynuyorlar. Geçenlerde Dışişleri Bakanlığımız bunların hepsini çağırdı, bunlara gereken ültimatomu verdi. 'Eğer bu tür şeyleri devam ettirecek olursanız, bunun hesabını ağır ödersiniz' dedi. Pazartesi (bugün) kabine toplantımız var. Orada gerekli kararları alacağız.Henüz bu 6 artı 1, yani yedili masa adayını belirleyemedi. Bizim öyle bir derdimiz yok. Öncelikle adaylarını bir açıklasınlar bakalım. Ama biz, karşımızda kim olursa olsun, Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah, 14 Mayıs'ta da şurada zaten Mart ayının 10'unda Cumhurbaşkanı olarak kararnameyi açıklayacağım. Bu kararnameyi açıklamak suretiyle de artık seçim atmosferine gireceğiz.Bugün (Necmettin Erbakan) Hocamızın siyasi mirasına çökmüş olan zatın altılı masada kimlerle beraber olduğunu görüyorsunuz. Aslında o daha henüz siyasetin içinde yokken, ben, Milli Selamet, Refah Partisi oralardan alalım, oraların gençlik kollarında aktif çalışan birisiydim. Temel Bey falan o zaman siyasetin içinde yoktu. Erbakan Hocamızın gerçekleştiremediğini eğer biz gerçekleştirdiysek demek ki biz iz sürme noktasında başarılı olduk. Ve bu başarımız devam ediyor. Biz, Temel Bey'in maalesef burada, bu masanın etrafında yer almasını anlamakta zorlanıyoruz. Kendi bileceği iştir. Benim milletimde aklıselim sahibi olanlar da zaten bunlara gereken dersi veriyor. Şu ara da kamuoyu araştırmalarında bindelerde dolaşıyorlar.