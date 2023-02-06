Milli Savunma Bakanı Akar’dan Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'da deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Akar, 8'inci Komando Tugayı'ndaki incelemelerinin ardından Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarının koordine edildiği AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Gazetecilerin çalışmalara ilişkin sorusu üzerine Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 85 milyon vatandaşın güvenliği ve huzuru için var olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Masası oluşturduklarını ve hemen çalışmalara başlandıklarını ifade eden Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle Hava Kuvvetlerimize bağlı uçaklarımızla 'hava yardım koridoru' oluşturuldu. A400m nakliye uçakları dahil 17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara'dan Gaziantep ve Adana'ya sürekli yardım uçuşları gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 73 sorti destek uçuşu gerçekleştirildi. Ayrıca afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için 2 Akıncı TİHA görevlendirildi. Hatay, Malatya, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına 8 doğal afet kurtarma timi, arama kurtarma köpekleriyle katılıyor. Bununla birlikte Kıbrıs'tan da Doğal Afet Yardım Takımı Gaziantep'e intikal etti."

"25 SEYYAR SAHRA MUTFAĞI, 15'ER BANYO VE TUVALET KONTEYNERİ İLK AŞAMADA SEVK EDİLDİ"

Doğrudan Milli Savunma Bakanlığı ile irtibata geçen yabancı ülkelerin yardımlarına yönelik taleplerin AFAD Hava Koordinasyon Merkezi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile koordine edilerek uygun havaalanlarına yönlendirildiğini açıklayan Akar, şunları söyledi:

"Bunun yanında 25 seyyar sahra mutfağı, 15'er banyo ve tuvalet konteyneri deprem bölgelerine ilk aşamada sevk edildi. Depremden etkilenen tüm bölgelerde çadır kurma faaliyetlerine de devam ediyoruz. Şu ana kadar depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına komando taburlarımız dahil toplam 3 bin 500 personel katılıyor. Bir kısım personelimizin de arama kurtarma alanlarına intikalleri devam ediyor. Şimdiye kadar 14 ülkenin savunma bakanı arayarak hem geçmiş olsun dileklerini hem de yardıma hazır oldukları mesajını iletmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman olduğu gibi bu zor günde de asil milletinin emrinde, görevinin başındadır. Buradan depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Omuz omuza çalışarak inşallah sıkıntıların üstesinden geleceğiz."