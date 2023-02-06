FETÖ’den aranan eski Danıştay üyesi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde Birinci Derece Askeri Yasak Bölgede önceki gece Dikili Piyade Hudut Karakolu'nca Yunanistan'ın geri ittiği 3 Türk yakalandı. Yakalandıktan sonra kimlik tespiti yapılan kişilerden Mustafa Döner'in Danıştay eski üyesi olduğu, daha önce ise İçişleri Bakanlığı'nda üst düzey görevde bulunduğu öğrenildi. Yakalanan Cahit Özcan'ın savcıyken ihraç edildiği, Hasan Uzun'un ise komiserlikten ihraç edildiği bilgisi edinildi. Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.