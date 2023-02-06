SAKUT deprem bölgesi için yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve çevre illerde de şiddetli şekilde hissedilen deprem için, Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi (SAKUT) arama kurtarma çalışmalarına katılmak için bölgeye hareket etti.

Birçok ilde şiddetli şekilde hissedilen deprem dolayısıyla Sultanbeyli Belediyesi de harekete geçti. Depremin olduğu ilk andan itibaren Sultanbeyli Belediyesi, AFAD ile koordineli olarak çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi' (SAKUT) deprem bölgesine ulaşmak için yola çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Deprem yüreğimizi yaktı. Temennimiz can kaybının fazla olmaması yönünde. Devletimiz gerekli tüm tedbirleri alıyor ve çalışmaları yapıyor. Biz de Sultanbeyli Belediyesi olarak arama kurtarma ekibimizi bölgeye gönderdik. Rabbim milletimizin ve devletimizin yardımcısı olsun." dedi.

Ayrıca, Kahramanmaraş ve civar illerde meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda; Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Sultanbeyli Belediyesi olarak yardım kampanyası başlatıldı. Kullanılmamış, yeni malzeme olmak kaydıyla özellikle ilk etapta ısıtıcı, battaniye, çadır, yatak, nevresim takımı, yastık, hijyen seti, giyecek ve gıda malzemelerinin Sultanbeyli Kent Meydanı'ndaki yardım tırına veya Kapalı Spor Salonu'na teslim edebileceği ifade edildi.