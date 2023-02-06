Şehit babasından duygulandıran sözler: 6 evladım da vatana feda olsun

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, 3 yıl önce meydana gelen ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasında şehit olan 11 askerden Uzman Onbaşı Ramazan Süslü'nün (23), şehadeti üzerinden 3 yıl geçti. Süslü şehit olduğunda 8,5 aylık olan kızı 4 yaşına girerken, şehidin Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşayan babası Mehmet Süslü (58), acılarının hâlâ taze olduğunu söyledi. Oğlunun tek hayalinin askerlik olduğunu belirten acılı baba, "Üniversitede okurken bile askerlikten başka bir şey düşünmüyordu.Haberimiz olmadan okulunu dondurup, askerlik için dilekçe vermiş. 'Asker olayım da okulu dışarıdan da bitiririm' diyordu. Vatan için canımı vereceğim diyordu" dedi. 6 erkek evladının daha olduğunu belirten baba Süslü, "Ramazan'dan sonra 6 erkek evladım daha var. Hepsini bu vatan için yetiştirdim. Onlarda gerekirse bu vatan için canını vermeye hazır. Yeter ki vatan sağ olsun. Allah'ım vatanımıza milletimize zeval vermesin" dedi.