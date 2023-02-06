SON DAKİKA | Aile Bakanlığı açıkladı: Deprem bölgelerine ilk etapta 250.000.000 TL nakdi yardım aktarıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası bakanlığın Psikososyal Destek Ekiplerinin ivedi olarak saha çalışmalarına başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş'a 116, Adana'ya 100, Hatay'a 108, Gaziantep'e 53, Osmaniye'ye 64, Malatya'ya 62, Adıyaman'a 33, Diyarbakır'a 67, Şanlıurfa'ya 65, Kilis'e 28 psikososyal destek personeli sevk edilmiştir. Hatay'a mobil sosyal hizmet merkezi (SHM) tırımız, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya'ya ise mobil SHM araçlarımız hareket etmiştir. Ayni yardımların toplanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımının yapılması için Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta birer, Gaziantep'te 2, Adıyaman'da ise 3 olmak üzere toplam 10 depo kurulmuştur."