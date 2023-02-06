SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem 10 ilde etkili oldu. Depremin ardından devletin tüm birimleri bölgeye sevk edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da çalışmaları takip ederek talimatlar veriyor.

DEPREM SONRASI DURUM MASAYA YATIRILDI

Bu kapsamda bilgi alışverişini sürdüren Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.