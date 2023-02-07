85 milyon tek yürek oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından ülke genelinde başlatılan yardım kampanyalarına bağışlar çığ gibi büyüyor. Trabzon ve Rize'den 48 TIR dolusu malzeme yardımları deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta dün 9 saat arayla meydana gelen 2 ayrı şiddetli depremin ardından bölgeye başlatılan yardım kampanyasında Türkiye tek yürek oldu. Trabzon ve Rize'den şu ana kadar çeşitli malzemelerle dolu 48 TIR gönderildi. Kampanyaya katılan Trabzonspor Kulübü ise, TS Club depolarında bulunan çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı ve battaniye gibi ürünlere ek olarak uyku tulumu ve su gibi yaşam malzemelerinin olduğu 2 TIR'I afet bölgesine gönderdi.

AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere Trabzonspor Kulübü, TS Club depolarında bulunan çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı ve battaniye gibi ürünlere ek olarak uyku tulumu ve su gibi yaşam malzemelerini afet bölgesine gönderdi. Hazırlanan ürünleri taşıyan yardım tırları Medical Park Stadyumu'ndan yola çıktı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte yardım seferberliğini başlattıklarını belirterek, "Ülkemiz çok büyük bir felaketle karşı karşıya. 10 ilimizde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal ilan edildi. Bu durum depremin, felaketin ne kadar büyük olduğunun da göstergesi. Biz de Trabzon olarak yaraların sarılması adına kardeşliğimize katkı sağlaması adına o saatten itibaren tüm halkımızla seferber olduk. Şu ana kadar Trabzon'umuzdan deprem bölgesine, gıda maddeleri, su, ekmek gibi farklı ihtiyaç duyulan malzemelerin bulunduğu 26 yardım tırı yola çıktı. Bakanımız özellikle su konusunda ciddi sıkıntı var demişti. Ahmet Ağaoğlu başkanımızla görüştük, 1 tırla içme suyu nakledilecek. Diğer tırda zorlu kış şartlarındaki vatandaşlar için mont, kaban gibi giyim malzemeleri var. İnşallah yaraların sarılması adına Trabzonspor'un böyle güzel bir katkıda bulunması hepimizi mutlu ediyor" dedi.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ise, Trabzonspor Kulübü olarak depremzedelerin 2 tırın yola çıktığını dile getirerek, "Millet olarak bunun altından kalkacağımıza inanıyoruz. Tüm milletimizin taşın altına elini koymasını diliyoruz. Şu an birliktelik günü. Birliktelik olarak Trabzonspor olarak da biz ihtiyaç olan bölgelere ihtiyaca yönelik malzemelerini göndermek üzere 2 tırımız yola çıktı. İnşallah herkese örnek olur ve bütün yaraları tedavi ederiz" ifadelerini kullandı.

RİZE'DEN 22 TIR BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Rize'de, Valilik koordinasyonunda il merkezindeki oluşturulan 4 noktaya, vatandaşların ulaştırdığı yardımlar, gönüllüler tarafından paketlendi. Malzemeler, ihtiyaç duyulan illere doğru yola çıkmak üzere kamyon ve tırlara yüklendi. Rize Valisi Kemal Çeber, "Su yüklü 5 tır ve 15 kamyon ile ekmek yüklü 2 tır bölgeye sevk edildi. Odun yüklü 12 tır ise gün içinde bölgeye hareket edecek" dedi.

Vali Kemal Çeber, Rizeli vatandaşlara ilk etapta gıda, battaniye, ısıtıcı ve çadır desteği sağlamaları çağrısında bulundu. Depremin ilk anından itibaren destek verenlere teşekkür eden Vali Çeber, kurye firmalarının bir çoğunun da yardımları ücretsiz deprem bölgesine taşıdığını vurguladı.