Bakırköy Adliyesi önündeki silahlı çatışmaya tutuklama

Olay, geçtiğimiz gün saat 13.45 sıralarında Bakırköy Adliyesi önünde gerçekleşti. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlı çatışma çıktı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Mermiler park halindeki araçlara isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

DAVADAN KAYNAKLI HUSUMET

Olayın husumetli iki grup arasında görülen davadan kaynaklı olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre V. B isimli kişi, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kardeşi E.B'nin duruşmasına katıldı. Duruşmada V.B. ile karşı taraf arasında tartışma çıktı. Daha sonra husumetli taraf arasında adliyenin karşısında bulunan bir noktada tartışma devam etti, silahlar çekildi. Olayla ilgili olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı belirlenirken, park halindeki 5 araca mermi isabet etmesi nedeniyle maddi hasar oluştu. Gözaltına alınan şüpheliler savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüphelilerden H.S adli kontrol şartıyla serbest kalırken, şüpheli V.B ise "kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı