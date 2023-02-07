İstanbul Anadolu Adliyesi’nden depremzedelere yardım kampanyası

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde, devletle el ele veren vatandaşlar, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvadı. İstanbul Anadolu Adliyesi de birçok kurum ve kuruluş gibi deprem bölgelerine desteğini gösterdi. Adliyenin duyarlı çalışanları depremzedelerin yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

ANADOLU ADLİYESİNDEN YARDIM TIRI YOLA ÇIKTI

Adliye çalışanları tarafından toplanan kullanılmamış battaniye, ısıtıcı, hasta bezi, kağıt ve ıslak havlu, çocuk maması, bebek bezi, gıda kolisi, bere, eldiven, mont, çorap, bot gibi kışlık kıyafet ve birçok yardım malzemesi kolilere dolduruldu. Ardından birçok ihtiyaç malzemesinin yer aldığı koliler tıra yüklendi. Adliyede önündeki tırlar önce AFAD ekiplerine, ardından da enkaz bölgelerine ulaşmak üzere yola çıktı.

"AFAD İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Anadolu Adliyesi İdari İşler Sorumlusu Başsavcı vekili Uğur Seçgin basına açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dileyerek başlayan Seçgin, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilan ettiğimiz yardım kampanyası adliye çalışanlarımızın yoğun ilgisi sonucu AFAD aracılığıyla deprem bölgesine iletilmek üzere faaliyete geçirildi.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyacı olan ürünler, umarım vatandaşlarımıza ulaşır. Yardım toplama kampanyamız devam edecek. AFAD koordinasyonuyla deprem bölgesine ulaştırma gayretinde olacağız" şeklinde konuştu.