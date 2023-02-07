Nurettin Canikli, o görüntünün gerçeğini açıkladı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin bir afetzedeyle ilgilenmediğine dair haberler bazı medya organlarında yer aldı. Haberlerde, Canikli'nin depremzede ile ilgilenmediği ve elindeki telefona bakarak sanki vatandaşı önemsemediği algısı da yapıldı. Hatta öncesi ve sonrasının yer almadığı bu anların görüntü sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.
CANİKLİ, VİNÇ TALEBİ İÇİN YAZDIĞI O MESAJI PAYLAŞTI!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, bu haberlerin ve sosyal medyada yer alan görüntünün ardından olayın gerçeğini, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya attığı WhatsApp mesajının görüntüsünü paylaşarak açıkladı. Canikli resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir takım medyada; özellikle de sosyal medyada dün afet bölgesindeki çalışmalarımız esnasındaki bir görüntü üzerine kurgulanarak ve acımasızca çarpıtılarak, vatandaşlarımızla ilgilenilmediğini ima eden mesnetsiz iddialar yer almıştır. 07 Şubat 2023 günü, arama-kurtarma çalışmalarına destek amacıyla yaptığımız ziyaretler çerçevesinde saat 02.27 civarında, çarpıtılan görüntünün paylaşıldığı alanda vatandaşımızın vinç talebini karşılamak ve bölgenin takviye destek ihtiyaçlarına yönelik koordinatör sorumlusu Sayın İsmail Çataklı'ya WhatsApp mesajı göndermeye çalışıyordum" dedi.
"ÇARPITILARAK KURGULANMIŞ VE ÖNCESİ VE SONRASI YANSITILMAMIŞTIR"
Canikli açıklamasının devamında, "Öncesinde vatandaşımızın talebini dinledim ve sonra talebini koordinasyon merkezine aktarmaya çalıştım andaki görüntüler çarpıtılarak kurgulanmış ve öncesi ve sonrası yansıtılmamıştır. Bu alandan hemen sonra ziyaret ettiğimiz ve arama kurtarma çalışması yapılan başka bir alanda 2 adet vinç olduğunu görünce, saat 02.54'te koordinasyondan sorumlu İsmail Çataklı'ya mesaj gönderdim" ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞIN VİNÇ TALEBİ YERİNE GETİRİLDİ"
Mesajı attıktan sonra yaşanan gelişmeyi de Canikli şöyle açıkladı: "Sonrasında yaşanan Nitekim bir sonraki noktadaki vinçlerden bir tanesi vatandaşlarımızın talep ettiği alana kaydırılmış ve vatandaşlarımızın talebi yerine getirilmiştir. Haberlere konu olan tweet serisinde de sorunun çözüldüğüne dair mesajlar yer almaktadır."
"GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR"
Son olarak Canikli şunları belirtti: "Yardım süresini o an ivedi şekilde çözmek için vatandaşlarımızın yaralarını sarmak asli görevimizdir. Birbirimize daha çok kenetlenmemiz gereken bu günlerde acımasızca olayın gerçeği araştırılmadan tarafıma sorulmadan sosyal medya dedikodusu üzerinden habercilik yapmak toplumumuzu daha da incitecek mesajlar vermek gazetecilik değildir. Sözlerin tükendiği bu acılı günlerimizde herkes sağduyulu bir şekilde millet olma bilinci ile asli görevlerini en doğru biçimde yapmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Gün birlik olma günüdür."