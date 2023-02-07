Nurettin Canikli, o görüntünün gerçeğini açıkladı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin bir afetzedeyle ilgilenmediğine dair haberler bazı medya organlarında yer aldı. Haberlerde, Canikli'nin depremzede ile ilgilenmediği ve elindeki telefona bakarak sanki vatandaşı önemsemediği algısı da yapıldı. Hatta öncesi ve sonrasının yer almadığı bu anların görüntü sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.

CANİKLİ, VİNÇ TALEBİ İÇİN YAZDIĞI O MESAJI PAYLAŞTI!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, bu haberlerin ve sosyal medyada yer alan görüntünün ardından olayın gerçeğini, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya attığı WhatsApp mesajının görüntüsünü paylaşarak açıkladı. Canikli resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir takım medyada; özellikle de sosyal medyada dün afet bölgesindeki çalışmalarımız esnasındaki bir görüntü üzerine kurgulanarak ve acımasızca çarpıtılarak, vatandaşlarımızla ilgilenilmediğini ima eden mesnetsiz iddialar yer almıştır. 07 Şubat 2023 günü, arama-kurtarma çalışmalarına destek amacıyla yaptığımız ziyaretler çerçevesinde saat 02.27 civarında, çarpıtılan görüntünün paylaşıldığı alanda vatandaşımızın vinç talebini karşılamak ve bölgenin takviye destek ihtiyaçlarına yönelik koordinatör sorumlusu Sayın İsmail Çataklı'ya WhatsApp mesajı göndermeye çalışıyordum" dedi.