Tarihi kalenin burçları yıkıldı

Kahramanmaraş'taki 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te de tarihi kale hasar gördü.Saat 04.17'de Kahramanmaraş'ta 7.7, saat 04.26'da Gaziantep Nurdağı'nda 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.Merkez Şahinbey ilçesindeki tarihi Gaziantep Kalesi'nin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçlar, depremin etkisiyle yıkılırken, enkaz yola saçıldı. Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı.Kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camii'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı da kısmen çöktü.Ekipler, Gaziantep Gazi Muhtar Bulvarı'nda yıkılan 4 katlı binanın enkazından 2 kişiyi çıkardı.Hatay İskenderun'da Limanı'nda, rıhtımda çökmeler oldu, konteynırlar devrildi.Yardım ekiplerinin ve yardım malzemelerinin bölgeye hızlı ulaşabilmesi için Gaziantep ve Kahramanmaraş havalimanları sivil uçuşlara kapatıldı.İskenderun Devlet Hastanesi'nin bir bölümünde göçük oluştu. İlçede 20'nin üzerinde bina yıkıldı.Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'da da binaları yıktı.Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı'nın enkazında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 11 saat sonra binanın enkazından Osman Cengiz adlı kişi çıkarıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan Cengiz, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Diyarbakır'dagece saatlerinden itibaren başlayan kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki ayrı depremden sonra Diyarbakır'da panik ve korku yaşayan vatandaşlar, köylere ve akrabalarına gitmek için şehri terk etmeye başladı. Kilometrelerce kuyruk oluştu.SABAH