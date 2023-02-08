1801 madencimiz deprem bölgelerinde

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, madencilerin büyük bir dayanışma içinde çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, "Şu anda 625 maden işçisi deprem bölgesine doğru yola çıktı, 800 işçi de hazırlıklarını sürdürüyor. Toplam 3226 madencinin deprem bölgesinde olması planlanıyor. Allah madencilerimize güç kuvvet versin" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki ayrı depremin ardından bölgeye sevk edilen maden işçileri büyük bir özveriyle arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan maden işçileri, şu ana kadar yüzlerce yaralıyı enkazdan kurtardı. Yeraltında edindikleri tecrübeleri enkazlarda kullanan maden işçileri, birlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

TTK Genel Müdürlüğü de maden işçilerinin bölgeye sevki ve teknik personel ile ekipman ihtiyaçlarını karşılamak için büyük özveride bulunuyor. Şu ana kadar 1801 maden işçisi deprem bölgelerinde ki arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, madencilerin büyük bir dayanışma içinde çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, "Şu anda 625 maden işçisi deprem bölgesine doğru yola çıktı, 800 işçi de hazırlıklarını sürdürüyor. Toplam 3226 madencinin deprem bölgesinde olması planlanıyor. Allah madencilerimize güç kuvvet versin. Bizler sendika olarak işçilerimizle koordine halindeyiz. Sevk ve koordinasyon konusunda kurumumuzla istişare halinde çalışıyoruz. Madencilerimiz yeraltında edindikleri tecrübelerle arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Gece gündüz demeden büyük bir özveri içinde mücadele ediyorlar. Tüm Türkiye'den teşekkür ve dualar alıyoruz. Allah yardımcıları olsun. Temennimiz kurtarabildikleri kadar canı kurtarmalarıdır" diye konuştu.