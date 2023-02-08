Rezil fenomenlere tutuklama kararı

Depreminardından enkaz altındaki insanları arayıp yardım getiriyormuş gibi yaparak dalga geçen hatta küfürler eden bir de bunu "Discord" adlı uygulama üzerinden yayınlayan Y. S. (19) ve M. B. (18) gözaltına alındı. Y. S. ve B, tutuklama talebiyle savcılığa sevk edildi. Mahkeme, iki şüphelinin de kamu barışını bozduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. İki provokatörle birlikte gözaltına alınan H.T.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisinin tespit edildiği, 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi./SABAH