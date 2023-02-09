Afetzede üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından ortaya attığı iftiralara tek tek yanıt verdi. Oktay, "Deprem üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun" dedi. CHP lideri, depremler sebebiyle pisti hasar gören Hatay Havalimanı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarım çalışmalarının başlatıldığını iddia ederek, "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, düzenlediği basın toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından ortaya attığı iftiralara yanıt verdi. Vatandaşların olanları gördüğünü belirten Oktay, "Çok ilginç iddialar var. 'İş makineleri yolda bekletiliyor' diye sosyal medya üzerinden yoğun bilgi kirliliği yapıyor. 'Havalimanını biz yapıyoruz kim tutukluyorsa tutuklasın' diyorlar. Son derece seviyesizce bir meydan okumadır. Biz bu kadar emek verirken, dayanışma içinde olmamız gerektiğini buraya her çıkışımda söylememe rağmen...Basitçe iddialarla siyaset yapmak kadar çirkin bir olay olamaz" diye konuştu. Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: "'Yardımlar kabul görmüyor', 'İskenderun'da bizim belediyemiz yangını söndürdü, havalimanını onardı' gibi iddialar var. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Ne olduğunuzu sanıyorsunuz? 85 milyondan farklı biri misiniz? Bu devletten farklı biri misiniz? Bütün devletin yapamadığını bir tane belediyeden gelen bir tane araç mı yapacak? Bu kadar mısınız? Havalimanındaki çalışmayı DHMİ başlatıyor. Aralarında özellikle belirtiyorum. ABB araçlarının da olduğu iş makinaları moloz toplama işlemi için yönlendiriliyor. Yazık günah. Birkaç araçla moloz toplayıp hadi buyurun Hatay Havalimanını biz yapıyoruz. Yazıklar olsun size söyleyecek bir şey bulamıyorum."Kılıçdaroğu, İGA'nın sürdürdüğü Hatay Havalimanı onarım işinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldüğünü ileri sürdü.