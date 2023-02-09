Selçuk Bayraktar açıkladı: “Babamız ve annemiz adına AFAD’a 300 milyon lira nakdi bağış yaptık”

10 ili etkileyen Kahramanmaraş'taki 7,7- 7,6 şiddetinde depremlerin ardından tüm Türkiye seferber oldu, yardım seferberliği başlatıldı. BAYKAR da yardım seferberliğine katılanlardan oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme yapmıştı.

3. GÜN TOPLAMI 355 MİLYONLUK BAĞIŞ

Bayraktar yaptığı açıklamada, "Depremin 3. gününde de tüm gücümüzle elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Dualarımız Milletimizle beraber. Devletimizin çağrısıyla, deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a, bugün 250 milyon TL'lik nakdi bağış yaptık. Şu ana dek bölgeye gönderdiğimiz yardım ve bağışlar toplamda 355 milyon TL'ye ulaştı. Her zaman Milletimizin yanındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız..." ifadelerine yer vermişti.

"BABAMIZ VE ANNEMİZ ADINA AFAD'A 300 MİLYON LİRALIK BAĞIŞ

Bayraktar bugün sosyal medyadan yaptığı yeni açıklamasında, "Depremin 4. gününde de yardım organizasyonlarına devam ediyoruz. Bugün merhum babamız Özdemir Bayraktar ve annemiz Canan Bayraktar adına AFAD'a 300 milyon TL daha nakdi bağış yaptık. Tüm kalbimizle Milletimizin yanındayız" açıklamasında bulundu. Böylece toplam yardım miktarı 655 milyon 771 bin oldu.