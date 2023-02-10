32 bin kişiye barınma,100 bin kişiye yemek

Depremden etkilenen illerden biri olan Adana'da devlet tüm imkanlarıyla birlikte seferber olmuş durumda. Kentte 32 bin 146 afetzedeye barınma sağlanırken 100 bin kişiye yemek dağıtıldı. Adana merkez, Çukurova ve Tufanbeyli ilçelerinde 12 bina yıkıldı. Doğal afet sonrası bir taraftan arama ve kurtarma çalışmaları başlatılırken diğer taraftan da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tüm afet grupları Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, GAMER binasında toplanarak müdahale ve koordinasyon çalışmaları başlatıldı. 536 kişilik arama ve kurtarma ekibi 10 enkazda çalışmalarını sürdürürken, bölgede hasar tespiti çalışmaları da başladı. Kent genelinde afetzedelerin barınması amacıyla toplam 14 adet barınma alanında 1448 çadır kurularak burada 7250 kişinin barınması sağlandı. Ayrıca kentte Kaymakamlık, belediye ve çeşitli kurumların destekleri ile 1523 çadır daha kurulmuş olup 6 bin 92 afetzedenin barınma ihtiyacı sağlandı. Barınma tesislerinde konaklayan 18 bin 804 afetzede ile birlikte Adana'da toplam 32 bin 146 afetzedenin barınma ihtiyacı karşılandı. Gönüllü 500 personel ile 20 farklı noktada 100 bin kişilik yemek, 1 minibüs su, 10 bin adet sandviç, 20 bin ekmek, 150 adet sünger yatak, 2000 battaniye ve 30 adet elektrik sobası dağıtımı yapıldı.