AFAD Başkanı Sezer: Depremzedelerden hiçbir belge istemiyoruz

AFAD Başkanı Sezer, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilde büyük hasara yol açan depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sezer, depremzedelerden bölgeden ayrılıp farklı bir ile gittiklerinde belge istendiği yönündeki iddialara ilişkin,

"10 ilimiz afet bölgesi olarak belirlenmiş durumda. Afet bölgesinde bulunan vatandaşlarımızdan afet bölgesinden gitmek isteyenler için yoğun şekilde tahliyelerimiz devam ediyor. Tahliye ile ilgili olarak 10 ilimizde de vatandaşlarımızın başvuracakları tahliye merkezleri oluşturulmuş, bununla ilgili de jandarmamız görevlendirilmiştir. Buradaki muradımız şudur; vatandaşlarımız kendi imkanları ile kendi imkanları yoksa bizlerin hazırlayacağı uygun vasıtalar ile tahliye imkanlarına sahibiz. Her ilde farklı olasılıklar ile vatandaşlarımızı göndermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın öncelikle tahliye merkezine giderek bildirimde bulunmalarını istemiştik. Bildirimden sonra kendilerinin isim ve kimlik numaraları sisteme giriş yapılıyor ve hangi ilde, hangi konaklama merkezine gideceği diğer tarafta gidecekleri illerde hazırladığımız barınma merkezi komisyonlarının masasına düşmektedir. Vatandaşlarımız gittiklerinde hiçbir mağduriyet yaşamadan önceden hazırlanan barınma merkezlerinde konaklama imkanı kendilerine sunulmaktadır.