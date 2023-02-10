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Giriş Tarihi: 10.2.2023 18:05 Son Güncelleme: 10.2.2023 18:11

Cumhurbaşkanlığı duyurdu: 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın kamu çalışanlarına idari izin imkanı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 10 yaş ve altında çocuğu olan kadınlara idari izin verilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı duyurdu: 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın kamu çalışanlarına idari izin imkanı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde şiddetli şekilde etkili oldu. Depremler nedenyile eğitim ve öğretime ara verilirken, kamu çalışanlarına da kolaylık sağlanması amacıyla idari izin hakkı tanındı.

"20 ŞUBAT'A KADAR İDARİ İZİN VERİLEBİLECEK"

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kararına göre; kamuda çalışan ve 10 yaş altında çocuğu olan kadınlara idari izin verilebilek.

Kararda; Depremler sebebiyle eğitim ve öğretime ara verildiği hatırlatılarak, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlara birim amirlerince 20 Şubat 2023 tarihine kadar idari izin verilebileceği kaydedildi.

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Cumhurbaşkanlığı duyurdu: 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın kamu çalışanlarına idari izin imkanı
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