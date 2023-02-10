Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar depremzedeler için seferber edildi

Sağlık ve arama-kurtarma ekipleri ile insani yardım malzemesi, tıbbi ekipman, temel gıda maddeleri ile sahra çadır hastanelerini deprem bölgesine taşıyan uçaklar, bölgenin ihtiyacına göre madenci, AFAD teknisyeni, hekim ve sağlık personelinin de sahaya intikalini sağladı.

Ankara'dan Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Adana'dan bugüne kadar 18 sefer yapan uçaklar dönüşte de aralarında 16 bebeğin olduğu 126 yaralıyı nakletti. Bugüne kadar "CBK" uçağıyla 27, "DAP" ile 33 ve "TUR" uçağıyla da 66 hasta Ankara'ya getirildi.

Ankara'da ilk müdahaleleri Esenboğa Havalimanı'nda yapılan depremzedeler, doktor ve sağlık personeli refakatinde Etlik Şehir Hastanesi ile Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.