Depremden kurtuldu yardıma koştu

Yüzyılın felaketi ile sarsılan Türkiye, sivil toplum kuruluşlarından belediyelere, şirketlerden ilkokul öğrencilerine kadar yardım için seferber oldu. Gaziantep'te yaşayan sınıf öğretmeni Hatice Açıkgöz (34), henüz 10 yaşındayken 17 Ağustos Depremini yaşadı. Kocaeli'ndeki evleri hasar gören Açıkgöz ve ailesi, depremden kurtuldu. Hatice Açıkgöz, son depreme de Kahramanmaraş'ta, oğlu ile birlikte yakalandı. Evleri hasar gördüğü için Kocaeli'ndeki akrabalarının yanına geldi.Gider gitmez ise AFAD'ın Yardım Toplama Merkezi'nde gönüllü olarak çalışmaya başladı. Trabzon'da yaşayan ilkokul öğrencisi Eylül Rüzgar, yaptığı resme, "Korkma, güzel günler geri gelecek. Sizler için dua ediyoruz. Evimizde, sıcakta oturduğumuz için utanıyoruz. Geçmiş olsun" notu ekleyerek, ailesinin depremzedelere gönderdiği yardım kolisine koydu. Van depreminde ailesiyle birlikte o acı günleri yaşayan Fatmagül ve Baran adlı çocuklar ise kumbaralarındaki tüm parayı gönderdi.Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı İbriktepe köyünde yaşayan Selim Güngör (81), umre için biriktirdiği parayı depremzedelere bağışladı. Güngör, "Çok üzüldük, ben de umre ziyaretimi iptal ederek parayı bağışlamak istedim' dedi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Cesur Çayır isimli vatandaş, umre için biriktirdiği 50 bin liranın yarısını AFAD'a, yarısını da müftülüğe teslim ederek, depremzedelere ulaştırılmasını istedi. Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği 3 milyon ekmeğin üretilmesini sağlayacak 20 TIR buğday gönderdi. Vanlı fırıncılar, deprem bölgesine 70 bin ekmek ile bin koli su gönderdi.Özalp ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, 40 tandır yakarak, 2 bin 500 ekmek yapıp, depremzedelere gönderdi. Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı köyü kadınları da pişirdikleri ekmekleri, AFAD'a verdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediyeye ait Akpınar Yaşam Merkezi üyesi kadınlar, atölyelerde atkı, bere, çocuk kıyafeti dikiyor. Adana'nın Karataş ilçesindeki balıkçılar, tekneleriyle Hatay'ın Hatay'ın İskenderun, Samandağ, Konacık ve Çevlik balıkçı barınaklarına insani yardım taşıyor. Antalya Havalimanı'ndaki taksi sürücüleri, depremzedelere destek olmak için ücretsiz taşıma hizmet sunuyor.Eczacıları Birliği (TEB) tarafından, afetzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 5 ilde birden fazla noktaya TIR, konteyner ve sahra eczane kuruldu. Depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemeler ücretsiz karşılanıyor. TEB Başkanı Arman Üney, 54 Bölge Eczacı Odası ve Türkiye'nin dört bir yanında ilaç eczacılık hizmeti sunan 46 bini aşkın meslektaşın seferberlik ilan ettiğini söyledi.ANKARA