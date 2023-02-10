Koruyucu aile için rekor başvuru

Türkiye'nin tek yürek olduğu bu afet günlerinde deprem bölgesindeki çocuklar da kimsesiz bırakılmıyor. Bölgede yaşlı ve çocuklara öncelik veren Aile Bakanlığı, afet bölgesinden çıkarılan ama ailesine ulaşılamayan çocuklara koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlardan yoğun başvuru alıyor. Gelen başvuruları titizlikle inceleyen Bakanlık, refakatsiz çocukları, tedavilerini tamamladıktan sonra koruyucu aile sıcaklığına kavuşturuyor. Afet bölgesinde bulunan ve ailesine ulaşılamayan çocukları ilk etapta kuruluşlarında koruması altına alan Bakanlık, Sağlık Bakanlığı'yla koordinasyon halinde çalışıyor. Ailesini kaybetmiş depremzede çocuklara koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet ve deprem bölgesi dışında ikamet ettikleri ilin müdürlüklerine giderek yapabiliyor.Refakatsiz çocuklar, Bakanlığın gözetimindeki mevcutta bulunan koruyucu ailelerin yanına yerleştirilirken yeni koruyucu aile başvurularını da titizlikle inceliyor. Şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar tek yetkili kurum olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimiyle ilgili çalışmalar yaptığına ilişkin iddiaları da yalanladı. Bakanlık, deprem bölgesinde bulunan çocukların teslimi için deprem bölgelerindeki Çocuk Koruma İlk Kabul Birimi, Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Destek Merkezi noktalarını belirledi. İrtibat numaralarını yayınlayan Bakanlık, Ankara, Yozgat, Kayseri, İstanbul ve Mersin'deki il müdürlüklerinin de teslim noktası olduğunu açıkladı.Çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında kalamayan ve bakımı sağlanamayan çocukların aile ortamında yetişmesi ve bakımının sağlanması için Aile Bakanlığı'nın detaylı incelemelerinin ardından gerekli şartları sağlayan ailelere verilmesiyle koruyucu aile hizmeti sağlanıyor.