“Teşekkürler Ukrayna! Biz unutmayacağız bunu!"

Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'yı işgali sonrası şiddetli çatışmalar yaşandı ve saldırılar devam ediyor. Ukrayna savaşı derinden yaşarken ve savaş halindeyken, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7-7,6 depremlerinin ardından Türkiye'ye insani yardım gönderme kararı aldı.
ZELENSKI: GEREKLİ YARDIMI SAĞLAMAYA HAZIRIZ
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, depremlerin ardından sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a baş sağlığı mesajı yollayarak, "Başkan Erdoğan'a, Türk halkına ve Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız" açıklamasında bulundu.
UKRAYNA'DAN 90 KİŞİLİK EKİP GELDİ
Zelenski'nin bu açıklamasının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 90 kişiden oluşan arama kurtarma ekibimiz Türk halkının yaralarını sarmak için yola çıkıyor. Ayrıca insani yardımlar göndermeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Acil Servisi'nin yaptığı paylaşımda ise "Ukrayna'dan deprem felaketinin sonuçlarının üstesinden gelmek için gönderilen ilk arama kurtarma ekibi Gaziantep'e ulaştı ve uluslararası arama ekibine katılmak için arama kurtarma operasyonları alanına gitmeye hazır" denilerek ekibin ülkeye ulaştığı duyuruldu.
"TEŞEKKÜRLER UKRAYNA! BİZ UNUTMAYACAĞIZ BUNU!"
Ukrayna arama kurtarma ekibinin konvoyu Türkiye'ye vardıktan sonra deprem bölgelerine doğru yola çıktığında ise yol boyunca vatandaşların büyük ilgisini topladı. Ukrayna ekibi, yolda durduğu anda vatandaşlardan biri aracını durdurarak yanlarına gitti. Ukrayna ekibinin görüntüsünü çeken vatandaş, "Teşekkürler Ukrayna" diyerek kurtarma ekibine minnettarlığını gösterdi.
Kurtarma ekibinin videosunu çeken bir başka vatandaş ise "Arkadaşlar, bunlar da savaşta oldukları halde Türk kardeşlerine yardıma gelen Ukraynalı itfaiye erleri, itfaiye arkadaşlarımız. Özverilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bir başka vatandaş ise Ukrayna ekibince videoyla teşekkür ederek, "Arkadaşlar Ukrayna savaş bölgesini bırakıp Türkiye'ye yardıma gelmiş. Kendilerine teşekkür etmek için yolda durduk. Gerçekten baya bir ekip olarak da gelmişler. Biz unutmayacağız bunu Türkiye vatandaşları olarak. Ukrayna'ya teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar var olsunlar" dedi.
Ukrayna arama kurtarma ekibi ise bu yolculuğun sonunda deprem bölgesine ulaşmıştı. Şu an Gaziantep ve Hatay illerinde belirlenen alanlarda çalışmalarına devam ediyor.3-4 metre kayan levha uydudan görüntülendi: 'Dünyanın yüzeyinde fay hattı kopması'