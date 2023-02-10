“Teşekkürler Ukrayna! Biz unutmayacağız bunu!"

Kurtarma ekibinin videosunu çeken bir başka vatandaş ise "Arkadaşlar, bunlar da savaşta oldukları halde Türk kardeşlerine yardıma gelen Ukraynalı itfaiye erleri, itfaiye arkadaşlarımız. Özverilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise Ukrayna ekibince videoyla teşekkür ederek, "Arkadaşlar Ukrayna savaş bölgesini bırakıp Türkiye'ye yardıma gelmiş. Kendilerine teşekkür etmek için yolda durduk. Gerçekten baya bir ekip olarak da gelmişler. Biz unutmayacağız bunu Türkiye vatandaşları olarak. Ukrayna'ya teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar var olsunlar" dedi.

Ukrayna arama kurtarma ekibi ise bu yolculuğun sonunda deprem bölgesine ulaşmıştı. Şu an Gaziantep ve Hatay illerinde belirlenen alanlarda çalışmalarına devam ediyor.

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