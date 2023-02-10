Yardım gönüllüsü yardım yolunda can verdi

Bahçelievler Belediyesi'nde 15 yıldır çalışan evli ve iki çocuk babası Hüseyin Hamarat, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için görevli olduğu Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma birliği ile İstanbul Havalimanı'na giderken meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Kazanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılan Hamarat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Hamarat için ilk görev yaptığı Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde helallik alındı. Hamarat'ın cenazesi bugün Şirinevler Ulu Camii'ye getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ise Kocasinan Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına ailesi, yakınları AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mesai arkadaşları katıldı.