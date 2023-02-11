Ateş düştüğü yeri yakıyor

Depremin vurduğu Hatay'da TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman'ın ablası, ağabeyi, yengesi, eniştesi, 4 yeğeni, dayısının eşi ve dayısının kızları olmak üzere 11 yakını enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken 100. saatte acı haber geldi. Yayman'ın 11 yakınının hayatını kaybettiği öğrenildi.TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman acı haberi sosyal medyası üzerinden yazdığı not ile paylaştı. Acı haberi gören birçok milletvekili ve bürokrat Hüseyin Yayman'a başsağlığı diledi. Hüseyin Yayman'ın sosyal medya paylaşımı: "Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra'yı, dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı; milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız."