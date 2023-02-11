Bu kez madende değil enkazda umut oldular

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli art arda 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından 10 ilde yaşanan felaketin yaralarını devlet ve millet el ele vererek sararken, binlerce enkazdaki arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. AFAD'ın koordinasyonunda yerel ve ulusararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 30 bin kahraman, can kurtarmaya devam ediyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Zonguldak ve Amasra işletmelerinden bölgeye giden 1252 maden işçisi de, depremin vurduğu ilerde gece gündüz demeden hayat kurtarmaya çalışıyor. Madenciler, riskli bulunan enkazlara tıpkı madende yaptıkları gibi tünel açarak enkaz altına kalanları kurtarıyor.Adıyaman'da görev yapan madenciler, Atatürk Bulvarı Bereket Apartmanı'ndan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Gülsüm Yeşilkaya'yı 90 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardı. Ekip başı Sinan Durdu önderliğindeki ekip binanın bodrum katında ses gelmesi üzerine enkaza yöneldi. Güney Koreli arama kurtarma ekiplerinin riskli bulması nedeniyle girmediği enkaza ekip girdi. Ekip 'domuz damı' diye tabir edilen yöntemle tünel açtı. Yapılan çalışmayla 90 saat sonunda Gülsüm Yerlikaya enkazdan sağ olarak çıktı. Genç kızın enkazdan sağ olarak çıkarılması ailesine sevinç, kurtarma ekipleri için umut oldu.Kurtarmaekibindeki madenci Sinan Durdu, 14 kişilik ekiple salı günü deprem bölgesinde çalışmalara başladıklarını belirterek, "Dün sesini alamamıştık Gülsüm'ün. Sesi duyunca umutlandık ve bize bir enerji geldi. Arkadaşlarımla müdahaleye başladık. Biraz riskli bir alandı. Tayvanlı arkadaşlar da gelip bakmış ama ilerleyememişler. Oraya girilmez diye düşündüler. Madenci olduğumuz için biraz daha rahattık. Çünkü bizim çalışma alanımız hep zorlu. Getirdiğimiz kütüklerle domuz damını yaptık. Madende kullandığımız bir sistem. Aşağıyı resmen ocak havasına soktuk. Aşağısı bize madeni aratmadı. Blokları kıra kıra Gülsüm kızımıza ulaştık. Bir kızımızı hayata bağladıysak, ne mutlu bize" dedi.Zonguldakli madenciler, ocaklarda tavan göçüklerini önledikleri sistemle enkaz altında rahatlıkla ilerleyebiliyor. Kömür üretimi süresince yaşadığı büyük maden kazalarındaki acı deneyimleriyle göçük açma, ahşap tahkimat yapımı ve dar kesitte çalışma üstünlüğü gibi becerilere sahip madenciler, yerin metrelerce altında edindikleri tecrübeyle kurtarma çalışmalarında başarılı oluyor. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde 103 kişiyi yığınların altından sağ çıkartmayı başaran kömür işçileri, yerin metrelerce altındaki ocaklarda uyguladıkları tavan kısmının çökmesini engelleyen "domuz damı" denilen tahkimat sistemini enkazlarda da kullanıyor. Enkazın göçmesi engellenip yaşam koridoru oluşturuluyor.Adıyaman'da Alitaşı Mahallesi'ndeki Bozbey Caddesi'ndeki altı aylık Zeynep bebeği AFAD ekipleri ile enkaz altından çıkaran madenciler ise yaşadıkları duyguyu anlattı. Madencilerden Faruk Yılmaz (50), "Burada 400 madenci arkadaşımız var. Gelir gelmez canlı yaşam yerlerini tespit ettik. Önceliğimiz canlı çıkarmak. Önce 36 yaşında erkek birini çıkardık. Sonra Zeynep'i çıkardık. Çok duygusal ve üzüntülüyüz. Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. İnşallah daha fazla canlı çıkarız" dedi. Madencilerden Veysel Yaman (37) ise, "Enkazlardan iki canlı çıkardık. Sevinçle karşılaştık. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Adapazarı depremini yasamıştım. O zaman da çök kötü günler geçirdik. Halkımızın başı sağ olsun" diye konuştu.İHHİnsani Yardım Vakfı, tüm afetlerde olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerde önemli rol üstleniyor. İHH Afet Yönetim Başkanı Ömer Kars, yürüttükleri çalışmaları SABAH'a anlattı. Depremlerden etkilenen bölgelerde 3 binden fazla personel ve gönüllü ile sahada yer aldıklarını söyleyen Kars, "Süreci yakinen takip ediyoruz. Şu anda 1277 kişi arama-kurtarma çalışmalarında bulunmakta ve bu sayı gittikçe artmaktadır. Koordinasyon görevlisi olarak çalışan 160 kişi ve Acil Yardım Dağıtım Ekibi olarak da 1622 kişi sahada iş başında" dedi. Kars, "Ekiplerimiz muazzam bir şekilde hızlı organize olup yola koyuldu ve vardıkları illerde hiç dinlenmeden ara vermeden çalışmalara başladı. Uluslararası standartlarda bile hazırlık ve çıkış süresi 5-6 saattir. Çevre illerdeki ekipler ise 3-4 saatte enkazların başındaydı ve bu büyük bir başarıdır. Bu durumdan hep birlikte, el birliği ile çıkacağız, yaralarımızı saracağız. Ancak, bunun için herkesin eleştirilere ve eksikliklere değil, görevine ve elinden geleni yapmaya odaklanmasının gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.Depremden etkilenen illerde AFAD koordinasyonunda polis, jandarma, asker, arama-kurtarma, sağlık ekipleri, gönüllüler ve destek ekiplerinin de aralarında yer aldığı yaklaşık 141 bin personel görev yapıyor. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör, iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 241 araç sevk edildi.Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı toplam 150 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu. Toplam bin 310 sorti yaptı. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 20, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 22 gemi görevlendirildi.çeşitli illerinden gelen arama-kurtarma dernekleri ve gönüllü vatandaşlar, depremin vurduğu Hatay'da insanüstü bir çaba sergiliyor. O kahramanlar duygularını SABAH'la paylaştı.ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü Bedriye Maral, "Bursa'dan Hatay'a geldik. AFAD'ın koordinasyonunda enkazdan kurtarma çalışmalarına başladık. İlk geldiğimiz gün bir kadını canlı olarak çıkardık. Çok insan kurtuldu ilk 24 saatte. Bir canı kurtarınca çok mutlu oluyoruz" dedi.Artvin'den gelen 112 ekibinden Onur Yılmaz da, "Gerçekten çok büyük bir afet. Devletin bütün imkanları burada. Biz de buradayız, sahadayız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Kurtarma çalışmalarına Ankara'dan gelerek katılan gönüllü Yusuf Enis Başkurt ise, "En ufak bir sese kulak kesiliyoruz. Amacımız enkaz altında bir tek can bile bırakmamak. Herkes canla başla mücadele ediyor" dedi.