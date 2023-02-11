Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana, Hatay ve Osmaniye'de yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk gün yaşanan depremlerin hemen ardından ekiplerin harekete geçtiği bildirildi. Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konusunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."