Hatay Havalimanı pazar günü hizmete açılıyor

"EKİPLER ÜÇ GÜN BOYUNCA GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞTI"



Hedeflerinin ilk etapta üç kilometre uzunluğundaki pistin iki kilometrelik bölümünü açmak olduğunu aktaran Samsunlu şunları söyledi:

"Amacımız buradaki pistin öncelikli olarak iki kilometrelik bölümünü açarak; ikmalin havayoluyla yapılıp, hem Hatay'a hem de depremden etkilenen çevre şehirlere bağlantıyı sağlamaktı. Ekiplerimiz üç gün boyunca geceli gündüzlü bir çalışma ortaya koydu. 12 Şubat Pazar günü itibarıyla da yine koordineli bir biçimde çalışarak Hatay Havalimanı pistini yeniden hizmete hazır hale getirdik."



Samsunlu, acil yardım malzemeleri taşıyan uçakların Hatay Havalimanı'na inmesinin ve böylece yardımların afet bölgelerindeki depremzedelere bir an önce ulaştırılmasının hayati bir önem taşıdığının da altını çizdi.