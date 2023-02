Ülkemiz yeniden ayağa kalkacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün depremin vurduğu Adıyaman ve Malatya'ya gitti. Çadırkentlerde kalan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, vatandaşların taleplerini dinledi. Türkiye'nin tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimelerin kifayetsiz kaldığını gayet iyi biliyorum. Yüreklerimizde yanan ateşi tarif edecek kelime bulamıyorum. Kayıplarımızın sayısı arttıkça maalesef üzüntümüz de katlanarak artıyor. Vefat eden kardeşlerime Rabb'imden rahmet diliyorum. Biliyoruz ki bizim inancımıza göre bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehadettir, şehitliktir. Depremin yıkım etkisi 10 ilimize ve 500 kilometrelik bir alana yayıldığı için işimiz maalesef çok zor oldu. Tüm olumsuzluklara rağmen, milletle birlikte devletin tüm imkânlarını deprem bölgesine, AFAD'ın koordinesinde yönlendirdik. Ülkemizin diğer tüm şehirlerindeki kamu imkânlarını, deprem bölgesi için harekete geçirdik.Bazı maalesef kendini bilmezler soygun yapıyorlar, marketleri soyuyorlar, işyerlerine saldırıyorlar. Bazıları da maalesef suistimaller peşinde koşuyorlar. Olağanüstü hal ile devlet, bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığı anda bunlara gerekli olan müeyyideler uygulanacaktır. Tabii bu süreçte bazı eksiklikler, aksaklıklar da yaşanmıştır. Ama devletimiz ve milletimiz tüm imkânlarıyla depremzedelerin imdadına koşmuştur.Şu ana kadar 94 ülkeden gelen yardım teklifleri çerçevesinde, ekipler ülkemize gelmeyi sürdürüyor. Yıkım öylesine büyük bir alanda ki, yaklaşık 30 bini eğitimli arama kurtarma personeli olmak üzere, 141 binden fazla kişiyle belki de dünyanın en büyük arama kurtarma ekibini bölgeye toplamamıza rağmen, maalesef müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir.Deprem bölgesinin her yerinde arı gibi çalışan ekiplerin, kamu görevlilerinin, sivil toplum mensuplarının, gönüllülerin gayretine sahibiz. Gençlerimizin deprem bölgesindeki çalışmalara yardımcı olmak için nasıl çırpındığına bizzat şahidiz. Aynı şekilde deprem yıkıntısı altında kalmasına, devam eden artçı sarsıntılar sebebiyle evine girememesine rağmen milletimizin de metanetine bizzat şahidiz. Allah milletimden razı olsun. Bu millet, mütevekkil bir millet. Bu millet, bu tür belaları, felaketleri çok yaşadı ama hepsinde de kendileriyle 20 yıllık iktidarımız döneminde hep baş başa kaldık.Türk Silahlı Kuvvetleri, polis ve jandarma gerek güvenliğin temininde gerekse yardım faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif rol alıyor. Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile diğer güvenlik birimlerimize ait 26 gemi, 75 uçak, 81 helikopter, ayrıca her çeşitten 12 binden fazla iş makinesi gece gündüz demeden bölgede çalışıyor. Bu arada halkımdan, tüm vatandaşlarımdan ricam gerek deprem bölgesinde gerek bölge dışında, bu işin istismarını yapan hangi kurum ve kuruluş olursa olsun, hangi siyasi olursa olsun lütfen bunlara inanmayın. Böyle bir zamanda, böyle bir durumda birlik ve beraberliğin olması gereken bir zamanda bunu istismar edenlere prim vermeyin.Buradan tüm vatandaşlarıma tekrar sesleniyorum. AFAD ile ya da bölgede yardım faaliyeti yürüten Kızılay başta olmak üzere diğer kurumlarla irtibata geçmeden lütfen rastgele yardım toplayıp yola çıkarmayın. Çünkü şu anda bölgede en büyük problem, dışarıdan gelen on binlerce aracın yol açtığı trafik ve bunların taşıdığı yardımların lojistiğinin sağlanmasıdır. Temel ihtiyaçlar konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını biliyoruz. Önümüzdeki günler, haftalar ve aylar boyunca sürecek ihtiyaçların planlı ve bilinçli bir yardım faaliyetiyle karşılanması çok önemlidir. Nakdi yardımların AFAD üzerinden yapılması, istismarları ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir yöntemdir.(Bir depremzedenin 'Kiracılar ne olacak? Onlara ev yapılmayacak mı?' üzerine) Herkese ev yapılacak. Onlara da kolay ödeme planı yapacağız. O ödeme planıyla daha sonra uzun vadeli olarak ödeyip bu evlere sahip olacaklar. Ama bize bir yıl müsaade. Biz bir yıl içerisinde bu evleri inşallah yapacağız. Şu anda talimatları verdik. Bu evlerle ilgili bir çalışma başlayacak.Milletçebirlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle bu imtihanın da üstesinden alnımızın akıyla geleceğimize inanıyorum. Deprem bölgesi başta olmak üzere ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Daha önce yaşadığımız felaketlerde yaraları nasıl hızla sardıysak, burada da aynısını yapıp hiç kimseyi aç açıkta bırakmayacağız.Biryıl içerisinde bu yıkılan binaları yeniden inşa edip, sahiplerine teslim edeceğiz. Bütün bunların yanında, çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. AFAD Acil Yardım ödeneğinden binası yıkılan, hasar gören vatandaşlarımız için hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteynır kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız.