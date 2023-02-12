6-11 Şubat arasında 2 bin 756 deprem meydana geldi! 312 tanesi 4 ve üzeri büyüklükte

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 6 Şubat'ta Sofalaca- Şehitkamil-Gaziantep ve 13:24'de Ekinözü-Kahramanmaraş'da meydana gelen depremlerin ardından, şimdiye kadar 2 bin 756 depremin meydana geldiğini açıkladı.

6-11 ŞUBAT ARASINDA 2 BİN 756 DEPREM

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Haluk Özener, "6 Şubat 2023 saat 04:17'de Sofalaca- Şehitkamil-Gaziantep ve 13:24'de Ekinözü-Kahramanmaraş'da meydana gelen depremlerin ardından, 10 Şubat 2023 saat 08:30 itibarıyla bölgede toplam 2 bin 756 adet deprem çözümü yapılmıştır" dedi. Meydanlarla ilgili istatistik bilgilerini de paylaşan Özener, 2 bin 756 depremin 312 tanesinin 4 ve üzeri büyüklükte olduğu ifade etti.