Deniz Baykal hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel Başkanı Deniz Baykal önceki gece hayatını kaybetti. Babasının ölüm haberine ilişkin paylaşımda bulunan kızı Aslı Baykal, "Babam sabah evinde uykusunda vefat etti. Hepimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu. Baykal'ın cenazesi vefatının ardından Bilkent Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken ailesi, gün boyu Angora Evleri'nde taziyeleri kabul etti. Baykal ailesine çok sayıda siyasetçi tarafından taziye sunuldu.Baykal için 14 Şubat Salı günü CHP Genel Merkezi'nde ve ardından TBMM'de tören düzenlenecek. Törenlerin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Baykal'ın cenazesi Ankara Devlet Mezarlığı'na defnedilecek.2015 seçimlerinden sonra Meclis'in en yaşlı üyesi sıfatıyla Meclis Başkanlığı'na bir süre vekâlet eden Baykal, 2017'de beyninde pıhtı atması sebebiyle kısmi felç geçirmiş, bu tarihten sonra evine çekilerek yaşamını tedavi süreçleriyle geçirmeye başlamıştı.84 yaşında vefat eden Baykal için devletin her kademesinden taziye mesajları yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden eski CHP Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanı sıra muhalefetten de pek çok isim Baykal'ın vefatına ilişkin taziye mesajları paylaştı.Baykal, 15 yıl 8 ay süren genel başkanlık görevinden, 10 Mayıs 2010'da FETÖ tarafından kurulan kaset kumpası nedeniyle istifa etti. İstifasının ardından daha önce genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık adaylığıyla Baykal, ikinci darbeyi parti içerisinden aldı.