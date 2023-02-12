Milletimiz sakin olsun ülkemiz daim olsun

Adıyaman'da 5 ayrı noktaya kurulan çadırkentlerden biri de Eğriçay Parkı'nda. SABAH'ın görüntülediği çadırkentte, Türk Kızılayı ve AFAD'ın ulaştırdığı çadırlar bölgenin güvenliğini de sağlayan Mehmetçik tarafından kuruldu. 250 çadırda 5 binden fazla depremzedenin geçici konaklaması sağlanırken, Sağlık Bakanlığı sahra hastanesiyle sağlık ihtiyaçlarını, Kızılay ise yiyecek ve giyim ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca farklı kentlere gitmek isteyen vatandaşların ulaşımları da jandarmanın koordinasyonuyla sağlanıyor.Çadırkentte kalanlardan Mahmut Gezer (85), "4 deprem yaşadım böyle şiddetli bir deprem görmedim" dedi.Savcı Atar (65) ise "Canımız zor kurtardık. Ama bu seferberlik ruhu bize güç veriyor. Dışarı kaçtık. Devletimiz, gönüllüler, bütün ülke bu bölgelerimiz için seferber olmuş. Yaşadığımız sürece ülkemiz devletimiz daim olsun. Daha ne yapsın. 10 vilayet için seferber olmuş. Millet sakin olsun. Devlet her şeyimizi veriyor" diye konuştu.