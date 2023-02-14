Beyoğlu’ndaki terör saldırısında bomba, 2,5 saatte tekstil atölyesinde hazırlandı

TAKSİM'DE 3 KEZ KEŞİF YAPILDI

İddianamede, Hacmaos'ın Fatih'te fotoğraf ve video çekmesi talimatı verdiği Albashır'ın 18 Ekim 2022'de Fatih Camisi'ne gittiği, buradan Hacmaos'u görüntülü aradığı, fotoğraf ve video çektiği, bunları "Hacı" kod adlı şahsa gönderdiği dile getirildi.

Albashır'ın 8 Ekim, 22 Ekim ve 4 Kasım 2022'de Taksim civarında da keşif yaptığı vurgulanan iddianamede, bu şüphelinin 4 Kasım 2022'deki son keşif çalışmasından birkaç gün önce "Hacı" kod adlı kişinin talimatı ve Hacmaos'un emriyle patlayıcı madde yapımında kullanılacak malzemelerin alınması için harekete geçtiği anlatıldı.

İddianamede, şüphelinin, Hacmaos'un verdiği 100 lirayla nalburdan koli bandı ile 10 santimetrelik 2 kilo beton çivisi aldığı kaydedildi.

BOMBA TEKSTİL ATÖLYESİNDE HAZIRLANDI

İddianamede, Hacmaos ile Albashır'ın çalıştıkları ve barındıkları tekstil atölyesinde, İdlib'den getirdikleri malzemeler ile nalburdan alınanları bir araya getirip 2,5 saat boyunca bombayı hazırladıkları vurgulanarak, patlayıcının daha sonra dikkat çekmeyecek bir çantaya yerleştirildiği bildirildi.

Şüphelilerin 12 Kasım 2022'de saldırıyı gerçekleştirmeyi planladıkları ancak yurt dışına kaçış planı sebebiyle Hacmaos'ın kararından vazgeçip eylemi ertesi güne bıraktığı anlatılan iddianamede, şüphelilerin ertesi gün atölyeden kahverengi çanta ve poşetlerle ayrıldıkları belirtildi.

İddianamede, şüpheli Yasir Korali'nin kullandığı araçla Taksim'e doğru yola çıktıkları, Hacmaos'un bombayı çantanın alt bölümüne yerleştirip üzerine gıda malzemeleri koyduğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde beraber araçtan indikleri, Hacmaos'ın çantayı Albashır'e teslim edip aynı araçla Edirne üzerinde yurt dışına kaçmak üzere atölyeye döndüğü anlatıldı.

Elinde çantayla İstiklal Caddesi'ne yürüyen Albashır'ın, patlamanın meydana geleceği banka oturup örgütün talimatını beklemeye başladığı belirtilen iddianamede, "Hacı" kod isimli örgüt yöneticisi tarafından telefonuna "(...)" şeklinde şifreli mesaj gönderilip akabinde "...çantayı bırak, hemen oradan ayrıl..." talimatının verilmesi üzerine, bomba bulunan çantayı olay yerinde bırakan şüphelinin hızla Taksim Meydanı'na doğru yürümeye başladığı, bu sırada da el yapımı bombanın patlatıldığı vurgulandı.

Edirne'den yurt dışına firar eden ve hakkında yakalama emri düzenlenerek kırmızı bülten talebinde bulunulan Bilal Hacmaos ve tutuklu şüpheli Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin de 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edildi.

İddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkemenin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.