Depremzedelere geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Erdoğan'a ziyaretinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.Başkan Erdoğan, yeni doğmuş bir bebeğin ismini sordu. İsmin henüz konulmadığını belirten anne "İsmini siz koyun" diye ricada bulundu. Bunun üzerine bebeği kucağına alarak kulağına ezan okuyan Başkan Erdoğan, ismini "Ayşe Betül" olarak koydu.Emine Erdoğan, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbim, tüm afetzedelerimize şifa versin. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde taşırken, gözyaşlarımızı birlik ve beraberlikle dindireceğiz" ifadelerini kullandı. Bu arada, Başkan Erdoğan'ın bugün kabineyi AFAD genel merkezinde toplayacağı öğrenildi.