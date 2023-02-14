Depremzedelere kadın komando eli

İzmirBornova Jandarma Tugay Komutanlığı ekipleri, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ihtiyaç neredeyse oraya koşuyor. Çadırkentlerde kalan depremzedelerle de yakından ilgilenen jandarmanın kadın komandoları onlarla oturup dertleşiyor, çocuklarla oyun oynuyor. Mavi bereliler depremzede miniklerle de kendi çocukları gibi yakından ilgileniyor. Onlara çeşitli hediyeler veren, oyunlar oynayan komandolar bir yandan da güvenliklerini sağlıyor. Kadın astsubayın kucağına aldığı bir miniğin 'asker selamı' vermesi görenlerin yüreğini ısıttı.K.Maraş'ta 5 farklı noktaya binlerce çadır kuran TSK, DSİ kampüsündeki bir binayı revire çevirerek günde 200 kişiye sağlık hizmeti veriyor. 27 bin asker afet bölgesinde görev yaparken kurulan 19 lojistik üste dağıtılacak yardımlar toplanıyor. TSK unsurları havadan 63 uçak, 55 helikopter, 49 İHA/ İHA ve denizden 24 gemi, 5 helikopterle yadım koridoru oluşturdu. Betül USTA/ANKARAMerzifon 5'inci Ana Jet Üssü Komutanlığı'nın deprem bölgesine gönderdiği arama kurtarma ekibindeki askerler, bir taraftan koordinasyon görevi yaparken bir taraftan da depremin korkuttuğu minik yüreklere neşe oldu. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çadırlarda yaşayan ailelerin çocuklarıyla buluşan askerler, çikolata dağıtarak minik depremzedelerin kalplerine dokundu. Çikolataları afiyetle yiyen çocuklar askerlere sarılarak teşekkür etti./SABAH