Seferberlik halindeyiz

AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerinde 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu iki depremin ardından 2 bin 724 artçı depremin meydana geldiğini bildirilen açıklamaya göre, AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 35 bin 495 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Bunların 9 bin 793'ünün yabancı olduğu vurgulanan açıklamada, "AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 238 bin 459" denildi. Açıklamaya göre, afet bölgesine toplam sevk edilen iş makinesi sayısı 12 bin 322. 40'ın üzerinde vali, 152 mülki idare amiri, 194 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü, 13 büyükelçi ve 17 Dışişleri Bakanlığı personeli sahada.TSK, EGM, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 170 helikopter ve 76 uçakla toplam 4 bin 97 sorti yapıldı. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirildi.10 ile AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kızılay ve uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 206 bin 357 çadır ve 2 milyon 72 bin 848 battaniye sevk edildi. 155 bin 379 aile yaşam çadırı kuruldu.Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 334 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 mobil fırın ve 252 hizmet aracı bölgeye sevk edildi. Afet bölgesinde 16 milyon 208 bin 638 sıcak yemek, 3 milyon 648 bin 10 çorba, 13 milyon 295 bin 356 su, 18 milyon 909 bin 911 ekmek, 9 milyon 506 bin 375 ikramlık malzeme, 1 milyon 787 bin 341 içecek dağıtımı yapıldı. 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirildi. Bölgeye 2 bin 552 personel ve 384 araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 166 bin 703, deprem bölgesi dışında 26 bin 791 olmak üzere toplam 193 bin 494 kişiye psikososyal destek verildi."