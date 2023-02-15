5 metrelik tünelden yaşama sevinci çıktı

Umut hep var diyerek depremin vurduğu 10 ilimizde gece-gündüz demeden arama kurtarma çalışması yapan yüzlerce ekip dün sabah 3 mucize gibi kurtarma hikâyesinin kahramanı oldu. Deprem sonrası 198'inci saatte Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Pınar Apartmanı'nın enkazından 17 yaşındaki Muhammed Enes ve ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninay sağ çıkarıldı. İki kardeşin hayatta olduğuna dair ilk sinyal aslında geçen perşembe günü yapılan ısı taraması ve dinleme sırasında alınmıştı. Gölcük Tersanesi ile JAK timleri ve Ankara 3. Hava İstihkam Hava İnşaat Taburu o günden bu yana enkazda arama çalışması yürüttü. Binadan ses duyulması üzerine belirlenen noktada 5 metre tünel açıldı. Ekiplerin 2 kişiyle sesli temas kurmasının ardından JAK timindeki 2 arama köpeği çalışmalara katıldı. Önceki geceden bu yana sürdürülen yoğun çalışmalar sabaha kadar devam etti. Tünelden içeri alınan sağlıkçıların müdahalesinin ardından enkazdan çıkarılan kardeşler, hastaneye kaldırıldı. Daha önce enkazdan sağ çıkan kardeşlerin dayısı Fatih Alkış, "Allah onları bize bağışladı" diyerek gözyaşı döktü. Öte yandan kardeşlerin annesinin de 2 gün önce enkazdan kurtarıldığı öğrenildi.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ve sağlık durumları iyi olan iki kardeş enkaz altındaki 198 saati anlattı.Muhammed Enes (17): İlk bir iki gün ağladık, diğer günler ağabeyimle nasıl kardeşlik yaptığımızı konuştuk.Baki Yeninay (21): İçim çok rahattı, kurtarılacağımı biliyordum, dua ettim sadece. Enkaz altındayken hava geliyordu, çektikçe çekesim geliyordu. Kardeşimin protein tozlarını içtik, oksijen problemi yaşamadık.Adıyaman'daFırat Sitesi'nın yıkılan B bloku enkazı altında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, Zonguldaklı madencilerin domuz damı yöntemiyle 198'inci saatte sağ kurtarıldı.Operasyonda aktif rol alan Madenci Ercan Çömlek, "Çok mutluyuz. Et yemeği istedi, su istedi, arkadaşa yemek borcumuz var" diye konuştu. Madenci İlyas Güneş ise "Yorgunluğumuz gitti. Deprem saatinde video oyunu oynuyormuş" dedi. Madencilerin çalışma odalarındaki tahtaya yazdıkları "Kömür için değil, ömür için geldik" yazısı görenleri duygulandırdı.HatayAntakya'daki Selvi Apartmanı enkazından 26 yaşındaki öğretmen Emine Akgül Zonguldaklı madenciler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Madenci Hanefi Oruç "İlk önce ölü sandık. Sırtına dokunduk haraket etti,Nişanlısı enkaz başındaymış" dedi..Adıyaman'daarama-kurtarma ekipleri, Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında 12 yaşındaki Berat Yücel'e ulaştı. 207 saat sonra yıkıntıların altından çıkarılan Yücel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma, depremin 209'uncu saatinde enkazdan kurtarıldı.Adıyaman'daarama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 77 yaşındaki Fatma Güngör'ü, depremin 212'nci saatinde enkaz altından çıkarmayı başardı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Fatih Caddesi'nde de yabancı uyruklu Faez Ghanam ile eşi Fatma, depremden 209 saat sonra enkaz altından kurtarıldı./ SABAH