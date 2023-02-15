Gönlü güzel Türkiyem

Depremzedelerin acısını hafifletmek ve yaraları sarmak için tüm Türkiye'de başlatılan yardım seferberliği sürüyor. 7'den 70'e herkes elinden ne gelirse yapmaya çalışıyor. İşte hem deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza hem 85 milyona umut veren güzel örnekler:Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ve kendisi de depremzede olan "Sütçü Baba" lakaplı Abdurrahman Altıntop (51), akşam ineklerinden sağdığı yaklaşık bir ton sütü, kazanlarda kaynatarak hem depremzedelere hem de ekiplere elleriyle ikram ediyor.Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde yaşayan 3 çocuk, 8 torun sahibi Sarıgül Kaçan (70), düvesini satarak elde ettiği 13 bin lirayı depremzedelere gönderdi. Kaçan, şimdi de kış şartları sebebiyle depremzedelerin üşümemesi için çorap örüyor.Iğdır'da yaşayan yüksek maden mühendisi Yetiş Türkoğlu (49), 'Çocuklar ışıksız kalmasın' diye evindeki atölyesinde 8 saat yanan akülü fener yapıyor. Sosyal medyadan destek çağrısında bulunan Türkoğlu, vatandaşların aldığı aküleri el fenerlerine monte edip bölgeye gönderecek.Kastamonu'da aynı apartmanda oturan çocuklar, Uluslararası Resim Öğretmeni Aynur Mahmudova Kaplan koordinesinde yaptıkları resimleri apartman girişinde satıp parayı depremzedelere gönderdi.Elazığ'da yaşayan ve kendisi de depremzede olan 12 yaşındaki Eslem Gezer ve kardeşi, gönüllü kadınlarla birlikte depremzedeler için atkı, bere ve patik örüyor. Gezer, "Atkı ve bereler bitince hırka örmeye başlayacağız" dedi.Karabük'te ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Hümeyra Albas, akıllı saat almak için biriktirdiği parasını ve oyuncaklarını depremden etkilenen çocuklara gönderdi. Albas mektubunda, "Kumbaramda akıllı saat almak için biriktirdiğim paramı sizlere göndermek istiyorum. Bu zor günleri hep beraber birlikte atlatacağız" ifadelerine yer verdi.Bursa'da Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise, öğretmenleri tarafından alınan malzemelerle depremzedeler için 200 üçlü priz üretip gönderdi.Erzurum'un Horasan ilçesinden, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderilen yardım kolilerindeki bir montun cebinden çıkan pasaport, kargoyla sahibine geri gönderildi.Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evlerinde kalan ve 50 ila 1000 lira arasında bağışta bulunan 80 çocuk, aralarında topladıkları 30 bin lirayı AFAD'a teslim etti.Adıyaman'da yaşayan bir depremzede, ailesi için yetkililerden aldığı battaniyelerin birine dikilen küçük kesede, 6 adet gram altın ile 10 euro buldu. Keseyi polise teslim eden depremzede, "Bunu benden daha fazla ihtiyacı olan birine verin" dedi. Bu davranış karşısında polisler, gözyaşlarını tutamadı.