Siyasetin duayeni Deniz Baykal’a veda

Önceki gün hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. 11 Şubat Cumartesi günü Ankara'daki evinde hayata gözlerini yuman 84 yaşındaki Baykal için ilk olarak CHP Genel Merkezi'nde, ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. Törene Baykal'ın ailesi ve yakınlarını yanı sıra yıllarca birlikte siyaset yaptığı kendi partisi ya da diğer partilerden çok sayıda isim katıldı.Törene katılanlar arasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve bakanlar da yer aldı. Eski Başbakan Tansu Çiller de TBMM'deki törene katıldı. Deniz Baykal'ın oğlu Ataç ile kızı Aslı Baykal, birer konuşma yaptı. Ataç Baykal, siyasetin zor bir yaşam biçimi olduğunu ifade ederek, "Babam siyaseti aşkla yaptı" dedi. Aslı Baykal da Deniz Baykal'ın çok renkli, hayata bağlı, hayallerinin peşinde koşan, entelektüel, neşeli ve nezaketli bir insan olduğunu, siyaseti asla eve taşımadığını anlattı. Törende, Baykal'ın fotoğrafını torunu Deniz Baykal taşıdı.Meclis'teki törenin ardından cenaze Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere siyasetin önde gelen isimleri yer aldı. Cenaze namazı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaşmaması dikkat çekti. Kılınan namaz ve okunan duaların ardından Baykal'ın cenazesi Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.