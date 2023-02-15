Terör örgütlerinin alçak planı deşifre oldu! ’Depremzedelere yardım’ bahanesiyle örgüte para aktarıyorlar

İDDİALAR ASILSIZ



Bakan Yardımcısı Serim, sosyal medyada İspanyol bir televizyon kanalının içinde yaşayan kişiler varken kepçelerle enkazlara müdahale edildiği ve bu nedenle İspanyol ekibin bölgeden ayrılacağı haberinin doğru olmadığını söyledi. İspanyol ekiplerden birinin görevinin sona erdiği için ayrılacağını dile getirdi. Serim, İspanyol ekibin sahada görevli büyükelçilere mesaj atarak duruma açıklık getirdiğini ve herhangi bir medya kurumuyla temas kurmadıklarını söylediklerini aktardı. Serim, Tayvanlı ekibin sorun yaşadığı ve ülkeyi terk ettiği iddialarının da asılsız olduğunu ifade etti.