Terör örgütlerinin alçak planı deşifre oldu! ’Depremzedelere yardım’ bahanesiyle örgüte para aktarıyorlar

SABAH'a açıklamalarda bulunan Serim, 100 ülkenin Türkiye'ye yardım teklifinde bulunduğunu ve 76 ülkeden 7 bin 606 personelin sahada olduğu bilgisini paylaştı. 2 ülkenin daha ekip göndermesi ve 712 ilave personelin gelmesi bekleniyor. Serim, 214 binden fazla çadırın yurtdışından temin edilerek kargo uçaklarıyla getirileceği bilgisini paylaştı. Yurtdışından gelen ekiplerce 17 Sahra Hastanesi de bölgede faaliyet gösteriyor. Serim AFAD eski Başkanı ve Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu'nun gönüllü olarak Türkiye'ye geldiğini ve sahada görev yapan 13 büyükelçiden biri olduğunu ifade etti.
DEPREMİ BİLE İSTİSMAR EDİYORLAR!
Terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ asrın felaketini dahi kirli emelleri için kullanmaktan çekinmiyor. Serim, terör örgütlerinin deprem yardımı adı altında kermes ve organizasyonlar düzenleyerek para topladıklarını dile getirdi. Dışişleri teşkilatının bu istismarı önlemek için büyük çaba harcadığını vurgulayan Serim, yurtdışında yaşayan vatandaşları AFAD, büyükelçilikler ve devlet kurumları vasıtasıyla yardım yapmaya davet etti. Büyükelçiliklerde toplanan yardımlar şeffaflık sağlamak amacıyla video ile kaydediliyor.
DUYGULANDIRAN DAYANIŞMA
Deprem felaketinin ardından Türkiye'nin on yıl önce başlattığı Afrika açılımıyla bölgeye verdiği destekle kurduğu gönül bağı tekrar ayyuka çıktı. Serim, açlık tehlikesi yaşayan ülkeler dahil olmak üzere Sahraaltı Afrika ülkelerinin ellerinde bulunan paylaşabilecekleri her şeyi göndermek istediklerini söyledi. Malzemeler arasında deniz ürünleri ve kahve de bulunuyor.
DKDM SAYESİNDE HIZLI REFLEKS
Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından Dışişleri Bakanlığı, yardım ve bağışların Türkiye'ye gelmesi ve koordine edilmesinde kritik rol üstlendi. Depremin hemen ardından pandemi döneminde kurulan Dışişleri, Koordinasyon ve Destek Merkezi(DKDM) faaliyete geçti. 19 büyükelçi, 25 memur olmak üzere 44 personel görevlendirildi. BM, NATO ve acil durum mekanizmaları işletildi. Resmi yazışmalar yapıldı, hızlı koordinasyon için yurtdışındaki büyükelçilerimiz telefonla arandı, muhataplarıyla görüşmeleri söylendi.Türkiye'de bulunan yabancı büyükelçilere ulaşılarak 4. seviye alarm durumu bildirildi.Yurtdışından gelen yardım ekiplerinin koordinasyonu için büyükelçiler havalimanlarına yönlendirildi. Enformasyon Genel Müdürlüğü ve DKDM'nin sosyal medyadan sorumlu birimleri kamuoyunu görsel ve infografikle bilgilendiriyor, dış temsilciliklerimiz vasıtasıyla vatandaşlara kolay erişimi teşvik ediyor, taleplerini yakından takip ediyor.
ÜLKEMİZE KONTROLSÜZ GİRİŞ YOK
Serim, sahada arama kurtarma ve yardım faaliyeti dışında yabancı STK olmadığını belirterek, "Ülkemize kontrolsüz giriş yok" dedi. Yurtdışından kimlerin nereden, hangi teçhizatla geldiğini geldiğinin bilgileri dahilinde olduğunu kaydetti.
İDDİALAR ASILSIZ
Bakan Yardımcısı Serim, sosyal medyada İspanyol bir televizyon kanalının içinde yaşayan kişiler varken kepçelerle enkazlara müdahale edildiği ve bu nedenle İspanyol ekibin bölgeden ayrılacağı haberinin doğru olmadığını söyledi. İspanyol ekiplerden birinin görevinin sona erdiği için ayrılacağını dile getirdi. Serim, İspanyol ekibin sahada görevli büyükelçilere mesaj atarak duruma açıklık getirdiğini ve herhangi bir medya kurumuyla temas kurmadıklarını söylediklerini aktardı. Serim, Tayvanlı ekibin sorun yaşadığı ve ülkeyi terk ettiği iddialarının da asılsız olduğunu ifade etti.