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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Türkiye’nin bebekleri cumhurbaşkanlığı uçağında

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Türkiye’nin bebekleri cumhurbaşkanlığı uçağında
Cumhurbaşkanlığına ait "DAP" uçağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve refakatçileri olmayan 10'u Adana, 5'i Mersin'den olmak üzere 0-1 yaşındaki 15 bebeği, tedavi ve bakımlarının yapılması için Ankara'ya getirdi.



Adana Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda görevli 15 bakıcı anne ile 2 doktor, ilk sağlık kontrolleri yapılan bebekleri teslim aldı. Bakıcı anneler, uçakta hazırladıkları mamalarla bebeklerin karnını doyurdu.



Tedavi ve bakımlarının yapılması için Ankara'ya getirilen bebekler, kapsamlı sağlık taramasından geçirilmek üzere ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Depremzede bebekler, sağlık kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Ankara'daki kuruluşunda bakım altına alınacak.

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Türkiye’nin bebekleri cumhurbaşkanlığı uçağında
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