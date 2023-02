Kurtulanlar anlattı: Ellerimle kazıyarak enkazdan kurtuldum

Türkiye, 6 Şubat'ta biri 7.7, diğeri 7.6 büyüklüğünde iki ayrı depremle sarsıldı. 10 ilde yıkıma yol açan ve 35 binin üzerinde vatandaşın ölümüne neden olan depremde 30 bine yakın bina yıkıldı. Daha ilk dakikalarda başlayan kurtarma çalışmalarında ise adeta mucizeler yaşandı. Genel kanıya göre "kritik olarak" ifade edilen 72 saate odaklanılırken, enkazlardan 135, 140, 190 ve 222 saat sonra bile enkazdan sevindirici haberler geldi. Kurtarılanlar arasında olup şoku atlatanlar ile hastanede tedavisi tamamlananların anlattıkları ise ölüm ile yaşam arasındaki o ince çizginin dehşetini gözler önüne sermeye yetiyor. İşte o yürek burkan hikâyelerden bazıları."Deprem olduğunda kapıya çarptım. O anda bayılmışım. Gözümü açtığımda karanlık bir boşluktaydım. Tabutta olduğumu, öldüğümü anladım. Enkaz altında olduğumu anladığımda ise telefonumu çıkarıp video kaydettim. (Videodaki görüntüde, "Öleceğim, şu an tavan üzerimde. Çok pişman olduğum şeyler var; Allah'ım bütün günahlarımı affet" ifadeleri yer alıyor.) Taha Erdem, depremden 2 saat sonra akrabalarının yardımıyla enkazdan çıkarıldı.İkinci depreme evde uyurken yakalandım.Birdenbire binanın çökmesine şahitoldum. Ayaklarım betontablalarının altında kaldı.36 saat boyunca ben hiçbirşey yemedim. Yatakodası bölümündeydim.Deprem olduktansonra peteğinsu borusu patlamış,su ihtiyacımıoradan karşılayabildim.Soğukhavadan yana daAllah bana yardımetti. Yorganve battaniye vardı.Onlarla idareettim. Alanım dardı.Ölmekten hiç korkmadım.Müslüman insanölmekten korkmaz. Ölümbize borç.Oğlum Tuğberk Eymen'le birlikte uyuyorduk.Annem ve erkek kardeşim deyan odada uyuyordu. 7 katlı binanın enüst katında oturuyorduk. Depremde binamızçöktü. Enkaz altındayken oğlumun elinitutuyordum ancak yıkılan beton blok oğlumunüzerine düştü ve oğlum Tuğberkkolon altında can verdi. Ayrıldığımeşim ve kardeşim yardıma geldi. Bizienkazdan zorlukla çıkardılar.Deprem yüreğimizi, kalbimiziyaraladı. Bu acıya nasıldayanacağım.Tek katlı ev üzerimize çöktü,evin bir bölgesinde bir boşlukgördük ve kendi çabamlakazıyarak bir çıkış yeri ayarladım.Enkaz altında kalan 4çocuğumu ve eşimi çıkarmayıbaşardım. Daha sonra kendimde çıktım. Fakat çok yoruldum,hava karlı ve çok soğuktu.Soğuk havada yaklaşık 3saat kaldım, o arada kalp krizigeçirdim.Sizin saatlerce süren uğraşınız bana okadar kısa geldi ki. Adım adım bana yaklaştığınızı biliyordum.Bir an sanki yukarıdan, sanki yandan kurtarmadeliği açılacak gibi hissettim. Sesleriniduyduğum insanları artık karşımda göreceğimive beni oradan çekip kurtaracağınızıdüşündüm. Onu duymak, onu bilmek...Ankara'dan beni kurtarmak için gelmişler,gitmeyecekler, söz verdiler. Ben enkazaltında hepsini duydum ve gördüm. Sabırlabekledim, geleceğinizi biliyordum.