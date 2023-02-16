Kurtulanlar anlattı: Ellerimle kazıyarak enkazdan kurtuldum

Türkiye, 6 Şubat'ta biri 7.7, diğeri 7.6 büyüklüğünde iki ayrı depremle sarsıldı. 10 ilde yıkıma yol açan ve 35 binin üzerinde vatandaşın ölümüne neden olan depremde 30 bine yakın bina yıkıldı. Daha ilk dakikalarda başlayan kurtarma çalışmalarında ise adeta mucizeler yaşandı. Genel kanıya göre "kritik olarak" ifade edilen 72 saate odaklanılırken, enkazlardan 135, 140, 190 ve 222 saat sonra bile enkazdan sevindirici haberler geldi. Kurtarılanlar arasında olup şoku atlatanlar ile hastanede tedavisi tamamlananların anlattıkları ise ölüm ile yaşam arasındaki o ince çizginin dehşetini gözler önüne sermeye yetiyor. İşte o yürek burkan hikâyelerden bazıları.
TABUTTA OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜM
TAHA ERDEM -17 (Adıyaman'da Zümrüt Apartmanı'nın enkazından kurtarıldı)
"Deprem olduğunda kapıya çarptım. O anda bayılmışım. Gözümü açtığımda karanlık bir boşluktaydım. Tabutta olduğumu, öldüğümü anladım. Enkaz altında olduğumu anladığımda ise telefonumu çıkarıp video kaydettim. (Videodaki görüntüde, "Öleceğim, şu an tavan üzerimde. Çok pişman olduğum şeyler var; Allah'ım bütün günahlarımı affet" ifadeleri yer alıyor.) Taha Erdem, depremden 2 saat sonra akrabalarının yardımıyla enkazdan çıkarıldı.
PETEKTEN SU İÇEREK HAYATTA KALDI
Gökhan Kara - 31 (Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkazın altından 36 saat sonra kurtarıldı)
İkinci depreme evde uyurken yakalandım.
Birdenbire binanın çökmesine şahit
oldum. Ayaklarım beton
tablalarının altında kaldı.
36 saat boyunca ben hiçbir
şey yemedim. Yatak
odası bölümündeydim.
Deprem olduktan
sonra peteğin
su borusu patlamış,
su ihtiyacımı
oradan karşılayabildim.
Soğuk
havadan yana da
Allah bana yardım
etti. Yorgan
ve battaniye vardı.
Onlarla idare
ettim. Alanım dardı.
Ölmekten hiç korkmadım.
Müslüman insan
ölmekten korkmaz. Ölüm
bize borç.
OĞLUMLA BENİ BETON BLOK AYIRDI
Özden Kirişçi - 43 (Kahramanmaraş'ta enkazdan kardeşiyle birlikte kurtuldu)
Oğlum Tuğberk Eymen'le birlikte uyuyorduk.
Annem ve erkek kardeşim de
yan odada uyuyordu. 7 katlı binanın en
üst katında oturuyorduk. Depremde binamız
çöktü. Enkaz altındayken oğlumun elini
tutuyordum ancak yıkılan beton blok oğlumun
üzerine düştü ve oğlum Tuğberk
kolon altında can verdi. Ayrıldığım
eşim ve kardeşim yardıma geldi. Bizi
enkazdan zorlukla çıkardılar.
Deprem yüreğimizi, kalbimizi
yaraladı. Bu acıya nasıl
dayanacağım.
ELİMLE KAZARAK TÜNEL AÇTIM
İsmet Kaşlıoğlu - 47 (Adıyaman'da kaldığı tek katlı evlerinde eşi Fatma (40), oğlu Ahmet (20), 12 yaşındaki oğlu Abuzer, 6 yaşındaki oğlu Aras ve kızı Eylül'ü (14) kurtardı. Kendisi de kalp krizi geçiren İsmet Kaşlıoğlu, Şanlıurfa'daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı)
Tek katlı ev üzerimize çöktü,
evin bir bölgesinde bir boşluk
gördük ve kendi çabamla
kazıyarak bir çıkış yeri ayarladım.
Enkaz altında kalan 4
çocuğumu ve eşimi çıkarmayı
başardım. Daha sonra kendim
de çıktım. Fakat çok yoruldum,
hava karlı ve çok soğuktu.
Soğuk havada yaklaşık 3
saat kaldım, o arada kalp krizi
geçirdim.
HER ŞEYİ DUYUYORDUM
İlayda Ülger - 22 (Adıyaman'da çöken Dilek Apartmanı'ndan 72 saat sonra enkazdan çıkarıldı)
Sizin saatlerce süren uğraşınız bana o
kadar kısa geldi ki. Adım adım bana yaklaştığınızı biliyordum.
Bir an sanki yukarıdan, sanki yandan kurtarma
deliği açılacak gibi hissettim. Seslerini
duyduğum insanları artık karşımda göreceğimi
ve beni oradan çekip kurtaracağınızı
düşündüm. Onu duymak, onu bilmek...
Ankara'dan beni kurtarmak için gelmişler,
gitmeyecekler, söz verdiler. Ben enkaz
altında hepsini duydum ve gördüm. Sabırla
bekledim, geleceğinizi biliyordum.